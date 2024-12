Cette technologie permet de retrouver la fluidité d’un écran CRT sur n’importe quel écran (ou presque)

Ce filtre CRT promet de simuler la fluidité des écrans cathodiques de l’époque, pour réduire le flou de mouvement et retrouver la clarté des contenus et jeux 60 Hz des années 90.

Photo de Dan Counsell sur Unsplash

La fin de production des écrans et téléviseurs cathodiques a laissé place à la technologie LCD à cristaux liquides ainsi qu’à l’Oled et ses diodes organiques.

Si nos écrans ont désormais gagné en taille, en finesse ainsi qu’en définition, la technologie CRT continue de faire des émules auprès des puristes, et ce, pour une bonne raison : elle domine encore sur le terrain de la clarté du mouvement, notamment pour les jeux vidéo.

Mais c’est sans compter le travail du site Blur Busters qui vient de mettre à disposition un filtre simulant la technologie CRT sous la forme d’un shader à injecter dans n’importe quel projet logiciel, moteur ou même firmware.

Les limitations du LCD et de l’Oled en mouvement

Le LCD ne cesse de s’améliorer avec des fréquences de rafraîchissement toujours plus hautes et des temps de réponse toujours plus bas. Mais ces progrès sont à contrebalancer avec certains phénomènes de ghosting ou artefacts engendrés par des fonctionnalités d’overdrive toujours plus agressives.

Si l’Oled a pour lui des temps de réponse quasi instantanés, qui le placent bien au-dessus du LCD, les joueurs pourront percevoir du flou du mouvement et même du scintillement à des fréquences plus basses comme 60 Hz.

La technologie « Black Frame Insertion » vise à réduire le flou de mouvement sur les écrans et téléviseurs

Pour pallier à ces limitations, les écrans proposent bien souvent des fonctionnalités de Black Frame Insertion (BFI), qui simule l’affichage par impulsion des écrans CRT en insérant une image noire entre deux images classiques. Cette désactivation temporaire du rétroéclairage (ou des pixels pour l’Oled), permet en théorie d’améliorer et de réduire considérablement le flou de mouvement dans de nombreux cas de figure.

Un filtre pour retrouver le confort du CRT

Dans cette quête de retrouver la clarté de mouvement du CRT sur nos écrans LCD et Oled, le fondateur du site BlurBusters s’est associé à Timothy Lottes, ancien employé de Nvidia et AMD, afin de développer un algorithme en théorie inégalé.

Le projet est ainsi de proposer une alternative à la fonctionnalité Black Frame Insertion pour les contenus et jeux à 60 Hz, sans flou de mouvement et en réduisant en maximum le scintillement de l’image. Cela intéressera notamment les développeurs d’émulateurs qui proposent bien souvent des simulations CRT plus ou moins abouties.

Blur Busters précise que si sa technologie est compatible sur les écrans LCD et Oled, c’est bien l’Oled qui est à privilégier, surtout à haut taux de rafraîchissement. Le site conseille ainsi un écran lumineux à plus de 240 Hz, l’idéal étant 480 Hz pour une réduction du flou de mouvement de plus 80%. Les écrans Mini-Led (avec technologie de local dimming), ne sont cependant pas conseillés.

De plus, il est préférable d’utiliser cette technique sur des contenus SDR, les écrans Oled appliquant bien souvent une réduction de la luminosité en mode HDR. Une carte graphique dédiée est aussi conseillée, plutôt qu’un GPU intégré, pour éviter tout souci de performance.

Ce filtre en open source, disponible sur Github, est avant tout destiné aux développeurs d’émulateurs, de moteurs de jeux mais aussi concepteurs d’appareils et écrans. Il sera notamment implémenté dans la prochaine version l’émulateur RetroArch.

Il est cependant possible de le tester sur votre écran ou téléviseur grâce aux tests en temps réel proposés sur le site de BlurBusters (partie « Real-Time Versions).