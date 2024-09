Vidéoprojecteur ultra compact à moins de 300 euros sous Google TV bientôt disponible

Lors du salon IFA 2024, la marque Strong a dévoilé un nouveau vidéoprojecteur qui présente deux caractéristiques très intéressantes : son ultra compacité et son prix très abordable, le tout fonctionnant sous Google TV.

Mira 1 // Source : Strong

Prévu pour une commercialisation en début d’année prochaine, le nouveau vidéoprojecteur Strong Mira 1 pourrait bien s’avérer très intéressant pour les personnes à la recherche d’un appareil qui permet de projeter des contenus de streaming et s’installer en quelques secondes qu’il s’agit d’un salon ou d’une chambre, par exemple. Proposé par la marque Strong, spécialiste des TV et des box multimédia connectées sous Android, le MIRA 1 propose une définition Full HD 1080p et veut offrir des contenus nets et détaillés grâce à une fonction de mise au point et une correction automatique de l’image.

Présenté lors du dernier salon IFA 2024 de Berlin, La marque a annoncé une luminosité typique de 400 lumens ANSI, ce qui fait qu’il est principalement à utiliser dans un environnement relativement sombre. Strong précise que le contraste est 1600:1. En outre, on peut compter sur l’intégration du système Google TV et de son lot d’applications.

Avec un prix recommandé de 299 euros, le Mira 1 se positionne comme une option attractive sur le marché des vidéoprojecteurs de streaming.