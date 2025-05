Ce boîtier TV Strong Leap-S3 Pro rend le streaming 4K vraiment accessible à tous !

Strong vient de dévoiler sa nouvelle box TV haut de gamme, la Leap-S3 Pro, proposée au prix particulièrement compétitif et permet de rendre connecté n’importe quel téléviseur.

Strong Leap-S3 Pro // Source : Strong

Venant en concurrence avec l’Apple TV, les boîtiers Xiaomi ou encore la Nvidia Shield (et Pro), la nouvelle box Leap-S3 Pro ne fait aucun compromis sur les performances. À relier à n’importe quel téléviseur, elle prend en charge la résolution 4K Ultra HD et est compatible avec les standards vidéo les plus exigeants : HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

Côté audio, la prise en charge du Dolby Atmos via la sortie S/PDIF permet de sublimer l’expérience sonore en raccordant la box à un système audio compatible. On peut ainsi profiter d’un son spatialisé immersif, idéal pour les films d’action ou les documentaires nature.

Des performances de haut vol

Pour fonctionner, le boîtier intègre un processeur Quad-Core Cortex-A55 cadencé à 1700 MHz, accompagné de 4 Go de mémoire vive. Cette configuration veut assurer une fluidité exemplaire, même avec les contenus les plus exigeants en termes de ressources. L’appareil propose pas moins de 32 Go de mémoire flash, une capacité nettement supérieure à celle proposée par la plupart des concurrents dans cette gamme de prix.

Strong Leap-S3 Pro // Source : Strong

Cette généreuse capacité de stockage permet d’installer davantage d’applications, de stocker des films et de la musique en local, et de bénéficier d’un cache optimisé pour un streaming sans accroc.

Une large palette de connectiques

La connectivité n’est pas en reste avec le Wi-Fi 6 Dual Band (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth, permettant de connecter facilement des périphériques comme des haut-parleurs, casques, écouteurs ou claviers.

Strong Leap-S3 Pro // Source : Strong

La box dispose également d’un port HDMI 2.1 offrant une bande passante élevée, de ports USB (dont un USB-C), d’une prise réseau LAN et d’une sortie audio numérique S/PDIF pour connecter un système audio compatible Dolby Atmos.

L’écosystème Google TV à votre service

Certifiée par Google, la Leap-S3 Pro intègre l’interface Google TV, offrant un accès instantané à un large éventail d’applications via le Google Play Store. Les principales plateformes de streaming comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Disney+ sont directement accessibles, certaines disposant même de touches dédiées sur la télécommande.

L’intégration de Google Assistant facilite considérablement la navigation et la recherche de contenus. Une simple commande vocale permet de trouver rapidement un film, une série ou une application spécifique. La compatibilité Google Cast est un atout supplémentaire, permettant de diffuser facilement photos, vidéos et autres contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable directement sur le téléviseur.

Strong Leap-S3 Pro // Source : Strong

Un design compact et une utilisation simplifiée

Le boîtier se présente avec un format compact, mais aussi un design sobre et élégant permettant ainsi de trouver facilement sa place dans n’importe quel salon. Ses dimensions réduites en font également un appareil facilement transportable, idéal pour les déplacements ou les vacances.

Pratique, le boîtier est livré avec une télécommande Bluetooth rétroéclairée

Disponibilité et prix du boîtier multimédia Strong Leap-S3 Pro

À 74,99 euros, la Leap-S3 Pro se veut être une alternative sérieuse aux solutions plus onéreuses du marché.