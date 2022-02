Ces 5 smartphones pas chers tournent nativement sous Android 12 (TCL 30)

Les TCL 30, 30+, 30 5G, 30 SE et 30 E ont été officialisés en marge du MWC 2022. Lancés à des tarifs très abordables, ils embarquent Android 12 nativement et profitent tous d'un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Le MWC 2022 a toujours droit à des annonces de smartphones — plutôt logique pour un salon qui s’appelle « Mobile World Congress ». TCL n’a pas manqué à l’appel et dégaine cinq nouveaux smartphones. Les TCL 30, 30+, 30 5G, 30 E et 30 SE.

Des TCL 30 en entrée de gamme et sous Android 12

Voici les caractéristiques techniques à retenir pour les cinq smartphones. Notez qu’ils profitent tous d’Android 12 nativement.

TCL 30

écran AMOLED 60 Hz de 6,7 pouces Full HD+ ;

MediaTek Helio G37 ;

4 Go de RAM LPDDR4x ;

Stockage de 64 Go extensible jusqu’à 1 To ;

triple appareil photo à l’arrière :

capteur principal de 50 Mpx (f/1,85) ;

capteur pour la macro de 2 Mpx (f/2,5) ;

capteur de profondeur (f/2,4) ;

capteur photo frontal de 8 Mpx (f/2,0) ;

batterie de 5010 mAh ;

lecteur d’empreintes sur le côté ;

NFC ;

prise jack 3,5 mm ;

164,54 x 75,24 x 7,74 mm ;

184 grammes.

TCL 30+

Le TCL 30+ propose un espace de stockage interne plus grand de 128 Go (toujours extensible). Il jouit aussi d’une caméra à selfie mieux définie : 13 mégapixels (f/2,3).

TCL 30 5G

Le TCL 30 5G reprend la même fiche technique que le modèle de base, mais profite du réseau 5G grâce à sa puce Dimensity 700 de MediaTek. Il a aussi un capteur photo frontal de 13 mégapixels (comme le 30+).

TCL 30 SE

écran LCD 60 Hz de 6,52 pouces HD+ ;

MediaTek Helio G25 ;

4 Go de RAM ;

Stockage de 64 ou 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go ;

même configuration photo que le TCL 30 à l’avant et à l’arrière ;

batterie de 5000 mAh ;

lecteur d’empreintes à l’arrière ;

NFC ;

prise jack 3,5 mm ;

165,2 x 75,5 x 8,9 mm ;

190 grammes.

TCL 30 E

Le TCL 30 E ressemble au TCL 30 SE, mais il descend à 3 Go de RAM et n’existe qu’avec un stockage interne de 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go). Il perd aussi le capteur photo pour la macro tandis que la caméra à selfie passe à 5 mégapixels.

Prix et date de sortie des TCL 30, 30+, 30 5G, 30 SE et 30 E

Le TCL 30 classique sortira en mars à partir de 199 euros. Le TCL 30+ est annoncé à partir de 229 euros dans le courant du même mois. Le TCL 30 5G se lancera en avril seulement au prix de 279 euros pour la version 64 Go et à 299 euros pour celle de 128 Go.

Concernant les deux modèles les plus orientés sur l’entrée de gamme, le TCL 30 SE fera ses débuts en mars à des prix de 179 et 199 euros (64 ou 128 Go). Le TCL 30 E descend à 139 euros pour un lancement en avril, mais la France ne sera pas concernée.

