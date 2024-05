Volume XXL et encombrement minimal : TCL nous montre à quoi ressemble un bon frigo en 2024

Au propre comme au figuré, le frigo tient généralement une place centrale dans la cuisine. Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir avec un modèle haut de gamme innovant ? TCL en propose à prix doux à partir de 999 euros.

Il est bien loin le temps où l’on achetait une simple boite à faire du froid pour y ranger ses courses de la semaine. En 2024, les réfrigérateurs peuvent faire bien mieux, et TCL le prouve.

Élimination des pathogènes de surface, des odeurs indésirables, adaptation de la température de stockage… Les frigos TCL OptiSpace sont pensés pour vous en donner toujours plus et vous rendre la vie plus simple. Mieux, ces concentrés de technologie sont proposés à des tarifs raisonnables pour toutes les options qu’ils embarquent. Leur tarif démarre à 990,90 euros pour une contenance de 456 L. De quoi ouvrir la saison des grandes tablées l’esprit tranquille.

De l’espace en plus, de l’encombrement en moins

Habituellement, lorsque l’on installe un frigo encastrable dans une cuisine, il y a un paramètre à ne surtout pas négliger : laisser assez d’espace entre la paroi latérale et le mur pour assurer une bonne ventilation. Sur les produits TCL OptiSpace, c’est différent. Le système d’aération se trouve sous le réfrigérateur, ce qui représente un gain de place considérable. L’espace libre nécessaire de chaque côté pour insérer le réfrigérateur passe ainsi de plus de 50 mm à moins de 10 mm. Un gain qui représente pas moins de 15 L de volume supplémentaire pour le frigo.

Éliminer les pathogènes des denrées périssables

Avec plus d’espace disponible, vous pouvez logiquement stocker plus d’aliments dans votre réfrigérateur. Il est donc indispensable de pouvoir les conserver longtemps dans les meilleures conditions. Pour cela, TCL y a consacré plusieurs technologies.

Les frigos OptiSpace profitent tout d’abord du système T-Fresh. Ce procédé de stérilisation par ionisation est couramment utilisé par l’industrie et permet, par la destruction des parois bactériennes, d’éliminer les bactéries pathogènes présentes sur les aliments stockés dans votre réfrigérateur. Les microorganismes principalement en cause dans les intoxications alimentaires comme les Escherichia coli sont ainsi éliminées à 99,99 % selon le constructeur.

Outre les microorganismes indésirables, les mauvaises odeurs peuvent s’inviter dans votre frigo, comme celle de ce petit camembert au lait cru que vous adorez. Pour éviter ce fâcheux désagrément, les frigos OptiSpace de TCL sont équipés d’un système d’absorption et de filtration Pure Air qui permet d’éliminer tous les parfums désagréables de votre réfrigérateur. Vous n’aurez plus peur d’ouvrir la porte.

Votre frigo, vos règles

Qui n’a jamais rêvé de moduler les compartiments de son frigo à l’envi ? Une soirée prévue, mais il vous manque un peu d’espace dans le congélateur pour stocker les pizzas ? Vous revenez du marché et vous ne savez plus où mettre vos légumes ? Pour répondre à ces besoins qui changent selon les saisons, TCL a prévu une zone convertible. Située sur la partie droite du réfrigérateur, elle peut afficher une température de 0, 5 ou -20 °C sur simple pression d’un bouton.

Dans la partie réfrigérante, un compartiment bas peut lui aussi adapter sa température à vos besoins :

-3 °C pour une réfrigération rapide (pratique pour refroidir rapidement ses bières tièdes) ;

pour une réfrigération rapide (pratique pour refroidir rapidement ses bières tièdes) ; -1 °C pour les viandes et les poissons ;

pour les viandes et les poissons ; +4 °C pour la bonne conservation des légumes.

Vous pouvez ainsi conserver vos aliments à la température idéale dans des bacs dédiés sans changer toute la température du réfrigérateur.

Respect strict de la chaine du froid

Pour assurer que vos consommables restent à la bonne température, et donc éviter le gaspillage alimentaire, les réfrigérateurs OptiSpace de TCL profitent de quelques optimisations bienvenues :

Power Cool qui permet d’abaisser automatiquement la température du frigo de 2 degrés avant de revenir à la température normale quand vous ajoutez de nouveaux aliments, pour compenser leur température et l’ouverture de la porte

la même option appelée Power Freeze existe pour le compartiment congélateur et abaisse la température à -24 °C, soit 4 degrés plus froids que la température habituelle ;

un système qui homogénéise la température dans tout le frigo pour éviter les zones de givre.

Volumineux, mais compacts, respectueux de la chaîne du froid et modulables… Les réfrigérateurs TCL OptiSpace ne manquent pas d’outils et se positionnent comme des appareils premium. Reste que le constructeur a réussi à maintenir des tarifs très attractifs compte tenu de la concurrence :