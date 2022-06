Tesla : un partenariat avec Apple pour améliorer le son des voitures électriques ?

Les véhicules Tesla pourraient bientôt prendre en charge Apple AirPlay, afin que les clients profitent d'une meilleure qualité audio. A moins qu'Elon Musk ne tienne pas ses promesses...

On le sait, Tesla n’est pas vraiment enclin à s’allier avec Apple afin d’intégrer les services de la marque à la pomme dans ses véhicules. En cause notamment, une vieille querelle entre Elon Musk et Tim Cook, datant de 2015, année où la firme avait tenté de se lancer elle aussi dans l’automobile. A cette époque, le patron de Tesla avait alors beaucoup critiqué Apple en qualifiant l’entreprise de « cimetière des anciens employés de Tesla« . Une rivalité qui expliquerait en partie pourquoi les modèles de la marque désormais basée au Texas ne sont toujours pas compatible avec Apple CarPlay.

Une « annonce » pour le moins étonnante

Il est donc acquis qu’aucun produit ou service Apple n’entrerait dans les Tesla. Sauf qu’on le sait, Elon Musk est un personnage surprenant. Mais lorsqu’il répond par l’affirmative à la question d’un internaute qui l’interroge sur Twitter au sujet de l’intégration d’Apple AirPlay dans ses véhicules, il y a vraiment de quoi être étonné. Et pourtant, le patron de la firme semble tout à fait sérieux.

Will discuss this and other improvements with Tesla audio engineering. The new Model S and X sound system is incredible. — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Un internaute a en effet souligné la qualité du système audio Tesla, tout en déplorant que celle-ci soit limitée par le Bluetooth, qui a tendance à réduire cette dernière à cause de la compression utilisée. Ce a quoi à répondu Elon Musk « nous allons discuter de cela et d’autres améliorations avec l’équipe d’ingénieurs du son« . Il en profite pour ajouter que « le système audio des nouvelles Model S et X est incroyable« . Sans confirmer l’usage d’AirPlay, le PDG laisse entendre que cette solution serait envisagée.

Il faut toutefois nuancer puisqu’Elon Musk a souvent promis des nouveautés technologiques sur Twitter sans qu’on ne les voit en pratique dans les produits de la marque. On pense notamment à la vue 360 degrés promise depuis octobre 2020 par le milliardaire sur Twitter mais que les conducteurs de Tesla attendent toujours, ou encore la conduite totalement autonome, prévue depuis 2014 et que l’on attend encore…

Une qualité améliorée

Pour rappel, AirPlay est un protocole de communication sans fil permettant alors le streaming audio entre différents appareil développé par Apple. Contrairement au Bluetooth, ce système repose sur le Wi-Fi et permet de lire des formats Lossless, tels que le FLAC, l’ALAC et le WAW. Ces derniers possèdent la particularité d’avoir un compression non destructive, ne réduisant alors pas la qualité du son.

Cette technologie pourrait-elle également être utilisée pour la vidéo, alors que Tesla propose déjà différents services de streaming intégrés ? Pour l’heure, rien n’est encore sûr, alors qu’Elon Musk n’a pas évoqué ce sujet. Il ne reste plus qu’à patienter…

