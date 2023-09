Tesla améliore les anciennes Tesla Model 3 avec une mise à jour payante

Après la Chine, c'est au tour des États-Unis de voir arriver la mise à niveau du coffre arrière de la Tesla Model 3, pour rendre ce dernier automatique. Si c'est aujourd'hui standard sur les véhicules de la marque américaine, ce n'était pas le cas avant 2021. Est-ce un signe de l'arrivée de cette mise à niveau en Europe ?

Une Tesla Model 3 d’aujourd’hui est plutôt très bien équipée : pompe à chaleur, double vitrage, insonorisation de haute tenue ou encore coffre arrière électrique. Tous ces ajouts se sont faits au fil du temps, et les premières berlines électriques de la firme d’Elon Musk n’avaient aucun de ces éléments. Toutefois, la mise à niveau du coffre arrière proposée en Chine vient de débarquer au pays de l’oncle Sam, alors que nous n’y croyions plus. À quand l’Europe ?

Un coffre électrique pour 750 euros hors taxes, contre la moitié en Chine

C’est sans aucun doute l’une des améliorations les plus attendues sur les Tesla Model 3 de 2019 et 2020 en Europe, et elle n’est malheureusement toujours pas disponible en Europe. Il s’agit de la mise à niveau du coffre arrière, pour le passer en version électrique.

Depuis hier, sur le site américain de Tesla, les propriétaires peuvent prendre rendez-vous en centre de service Tesla pour mettre à niveau leur coffre, et le passer en version électrique. Dans la pratique, le coffre n’a donc plus à être ouvert manuellement, mais le conducteur peut le faire directement depuis l’écran de la voiture, ou en appuyant sur le bouton du coffre à l’extérieur.

Pour se faire, 800 dollars sont demandés par la firme, ce qui est environ le double de ce qui était demandé en Chine et dont nous avions parlé il y a peu.

Il n’y a pour le moment pas d’explication à la différence de prix, mais si cette mise à niveau nous paraissait intéressante pour moins de 400 euros en France, au double du prix, c’est une pilule plus difficile à avaler.

Nul doute que certains clients seront prêts à payer le prix fort pour pouvoir ouvrir et fermer leur coffre plus facilement, mais le nombre de propriétaires prêts à sauter le pas pour 800 euros sera nécessairement moins important que si le prix avait été similaire à celui pratiqué en Chine.

Quoi qu’il en soit, les propriétaires des premières Model 3 européennes doivent toujours prendre leur mal en patience, car ce n’est pas disponible pour le moment. Nous garderons l’œil ouvert et vous informerons si cela change prochainement.

