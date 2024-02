Le Tesla Cybertruck en acier inoxydable rouille ? La réalité derrière les taches

Des photos récentes suggèrent que l'acier inoxydable du Tesla Cybertruck, réputé pour sa résistance à la corrosion, présenterait des signes de rouille.

Le Tesla Cybertruck et la DeLorean DMC-12 partagent plus qu’un goût pour le look rétro science-fiction : tous les deux arborent une carrosserie en acier inoxydable. C’est stylé, ça sort de l’ordinaire, mais c’est aussi un vrai casse-tête à fabriquer et ça expliquerait pourquoi la commercialisation du Cybertruck a été plusieurs fois retardée. Évidemment, c’est une caractéristique physique qui fait encore débat.

Pour aller plus loin

On a vu le Tesla Cybertruck : nos premières impressions sur cette « voiture » électrique très particulière

Des tâches de rouille ?

Récemment, des photos d’un Cybertruck avec ce qui ressemble à des taches de rouille ont commencé à circuler, cela soulève pas mal de sourcils. L’acier inoxydable est censé ne pas rouiller, non ? En effet, c’est un peu plus compliqué.

Sans un revêtement protecteur, l’acier du Cybertruck est à la merci de tout ce que la route lui balance : grêle, boue, insectes, et même le redoutable sel de déneigement très utilisé au Canada et aux États-Unis. La cause de ces marques suspectes ? Probablement, la poussière ferroviaire, un phénomène bien réel, mais peu connu.

Les wagons laissent s’échapper de très fines particules métalliques à cause du contact avec les rails. Et ces particules peuvent se retrouver sur la carrosserie de nos voitures. En cas d’humidité, ces particules rouillent et laissent des tâches. Heureusement, c’est loin d’être une sentence à perpétuité pour la carrosserie : un bon nettoyage au savon et, au pire, un petit polissage (si jamais on laisse ces particules trop longtemps), et le Cybertruck sera comme neuf. Et donc ces histoires de taches sur le Cybertruck ? A priori, il n’y a pas vraiment de quoi s’alarmer.