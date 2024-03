Tesla offrirait un énorme gain d’autonomie à certaines Model 3 avec cette opération inédite

Tesla souhaiterait changer les batteries de certaines anciennes Model 3 en cas de problème. Ce qui permettrait d'augmenter l'autonomie de la voiture et la durée de vie de la batterie. On fait le point.

La Tesla Model 3 a déjà 7 ans. Présentée en avril 2016 puis livrée aux premiers clients l’année suivante, elle a subi de nombreux changements. Récemment, l’intérieur comme l’extérieur ont été redessinés, mais les batteries ne changent plus vraiment depuis quelques années. Les plus anciennes Tesla Model 3 ont pourtant des batteries différentes, que Tesla semble vouloir en partie remplacer.

Jusqu’à 20 % de batterie en plus, contre de l’accélération en moins

Avant que des batteries LFP n’équipent les Tesla Model 3 Propulsion (que l’on appelait d’ailleurs Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, ou SR+), elles étaient dotées de packs NMC comme les versions Grande Autonomie et Propulsion.

La principale différence se situe au niveau des habitudes de recharge au quotidien. Une batterie LFP peut être chargée à 100 % tout le temps, alors qu’une batterie NMC doit éviter d’être recharger au-delà de 80 % de batterie comme c’est recommandé par Tesla pour augmenter sa durée de vie.

Tesla offers a LFP pack retrofit (for select model 3’s) with upgraded rear springs and dampers! It even increases your 0-60! pic.twitter.com/Vj9Txcm4nz — Warren (@Warren_pr1) March 8, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mais les différences vont plus loin : les premières Tesla Model 3 les plus abordables étaient dotées de batteries d’une capacité de 50 kWh. Le passage au LFP a permis de passer à 55 puis 60 kWh. De quoi permettre à l’autonomie de passer d’environ 400 à 500 km.

Si l’on en croit le post ci-dessus, Tesla permet désormais aux clients qui le souhaitent de remplacer leur ancienne batterie par une batterie LFP équipant aujourd’hui les Tesla Model 3 Propulsion. Cette nouvelle batterie est d’une capacité de 60 kWh.

Les clients gagnent alors non seulement une batterie plus récente, donc avec probablement moins de dégradation, mais surtout avec jusqu’à 20 % de capacité supplémentaire s’ils passent de 50 à 60 kWh. Et donc plus d’autonomie.

Tesla semble assez honnête sur le document, indiquant qu’il n’y a pas que des avantages : le véhicule sera plus lourd, et l’accélération va prendre environ 0,5 seconde de plus pour atteindre 100 km/h.

Pourquoi Tesla voudrait remplacer les batteries des anciennes Model 3 ?

Pour le moment, la véracité du document partagé n’a pas été établie, et nous n’avons pas connaissance des modalités, ni même si ce programme aurait une chance d’arriver en France. On peut lire sur X (ex-Twitter) qu’il s’agit d’une proposition faite par Tesla lorsque la batterie est défectueuse et doit être changée, dans le cadre de la garantie de 8 ans.

Ce qui permet d’éviter à la marque de garder du stock de batteries NMC de 50 ou 55 kWh au moins jusqu’en 2028. Comme ces batteries ne sont plus fabriquées depuis des années, il est probablement plus simple de demander aux clients s’ils ne veulent pas plutôt passer sur une batterie LFP. De quoi donner un bon coup de jeune aux premières Model 3 SR+.