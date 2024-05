Tesla Model Y : une mise à jour logicielle qui déverrouille 96 km d’autonomie supplémentaire

Voici une voiture qui peut soudainement parcourir des kilomètres supplémentaires sans nécessiter de modification physique. C'est ce que Tesla propose : une mise à jour logicielle qui débloque une autonomie accrue sur son Model Y Standard Range RWD.

Tesla ne cesse de surprendre. Cette fois-ci, c’est avec une mise à jour logicielle que Tesla améliore l’autonomie de son Model Y Standard Range RWD.

En effet, les propriétaires de ce modèle pourront bénéficier d’une autonomie supplémentaire de 96 km, moyennant un certain coût. Bon, on vous explique tout.

