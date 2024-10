Avec son « Robotaxi », Elon Musk veut (encore) remplacer les transports en commun

Monté sur scène lors d’une conférence Tesla, Elon Musk a dévoilé la toute dernière invention du constructeur automobile : un « robotaxi » capable de conduire de façon autonome et destinée aux particuliers.

Le « Robotaxi » fraîchement dévoilé par Tesla // Source : Tesla

Il ressemble à un Cybertruck dont on aurait gommé les lignes les plus agressives. Le Robotaxi dévoilé par Tesla dans la nuit du 10 au 11 octobre inaugure une nouvelle ère pour le constructeur automobile. Complètement dépourvu de pédales et de volant, le véhicule vise à démocratiser la conduite autonome avec un prix annoncé de « moins de 30 000 $. »

À mi-chemin entre une voiture individuelle et un taxi autonome, l’engin a pour vocation de rouler plus souvent que nos voitures actuelles qui « ne font rien la majorité du temps » selon Musk. Ainsi, l’homme d’affaires imagine un futur ou un ou une propriétaire de Robotaxi pourrait laisser la voiture faire sa vie et transporter des passagers avant de revenir sagement dans le garage lorsqu’il est appelé. Ce faisant, la voiture pourrait rapporter de l’argent à son propriétaire lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Bye-bye les bus ?

Le PDG de Tesla va même plus loin en imaginant des multipropriétaires de Robotaxi qui, tels des « bergers », pourraient gagner leur vie en gérant un troupeau de voitures autonomes. Un nouveau paradigme de transport qui, selon Musk, pourrait signer l’heure du « transport en commun individualisé ». Le prix d’une course dans un robotaxi serait en effet si bas, qu’ils pourraient remplacer les bons vieux bus.

Pour aller plus loin

Tesla dévoile les Cybercab et Robovan : résumé des annonces

Ce n’est pas la première fois que Musk imagine un monde dépourvu de transports en commun. En 2022, le Times révélait déjà que l’homme d’affaires avait poussé l’idée de l’Hyperloop en partie au moins pour ralentir la construction d’une ligne de TGV à grande vitesse. La Boring Company, qui promettait de creuser des kilomètres de tunnels pour permettre à des milliers de voitures de se déplacer plus rapidement d’un point A à un point B, incarnait une idée similaire.

Les transports en commun pleins de tueurs en série

En 2017, Musk admettait carrément à Wired qu’il n’aimait pas les transports en commun qui « ne vous récupèrent pas là où vous le souhaitez et ne vous déposent pas là où vous le souhaitez ». Plus étrange encore, l’homme d’affaires expliquait ne pas vouloir monter dans un bus pour être entouré « de tout un tas d’inconnus dont un pourrait être un tueur en série ».

Pour aller plus loin

Une étude prévoit plus d’embouteillages en ville à cause de la voiture autonome

En parallèle de son Robotaxi, Musk a pourtant dévoilé un « Robovan » qui ressemble à s’y méprendre à un bus autonome. « Ce véhicule peut transporter jusqu’à 20 personnes et peut également transporter des marchandises » a expliqué Musk durant la conférence. Une promesse qui ressemble étrangement à celle des transports en commun donc.