Si les Tesla Model 3, S et X sont déjà disponibles sur le marché, les Model Y, Semi et le fameux pick-up attendent leur grand jour. La conférence annuelle dédiée aux actionnaires a été l’occasion pour Elon Musk de rappeler leur date de sortie et de production, histoire de se rafraîchir la mémoire sur le calendrier global du groupe.

Entre son Model Y, pick-up et Semi, Tesla a multiplié les projets de grande envergure au cours des dernières années. Au point de compliquer son catalogue de voitures électriques parfois difficile à véritablement comprendre, qui plus est pour les néophytes. Elon Musk, le patron de la marque américaine, a donc profité de la conférence annuelle réservée aux actionnaires pour rappeler les grandes échéances à venir. On fait le point.

Pick-up, le doute persiste

En premier lieu, la Model Y, « qui arrivera dans un an environ », estime le CEO de SpaceX. Tesla ne compte pas chambouler son planning et devrait donc respecter les dates annoncées lors de sa présentation officielle effectuée en mars dernier : l’automne 2020 constituera ainsi le lancement de trois versions : Grande Autonomie, Performance et Transmission intégrale (quatre roues motrices). Le modèle Standard ne pointera le bout de son nez qu’au printemps 2021.

« Ça nous a pris énormément de temps pour concevoir le pick-up. Je pense que c’est le véhicule le plus cool que je n’ai jamais vu », a confié M. Musk à son public, lors d’un discours un minimum marketé. Si aucune image du pick-up n’a fuité, faisant monter le suspens au sein de la communauté, Tesla « espère le présenter cet été ». À noter l’utilisation du verbe « espérer », laissant peut-être présager un report au printemps de cette année.

Semi, un retard confirmé

Après tout, si l’un des coups de cœur d’Elon Musk a été si complexe à développer, patienter deux ou trois mois supplémentaires pour peaufiner le produit ne sera pas de trop. Initialement prévu en 2019, avant de le retarder à 2020, le coup d’envoi de la production du Semi reste tel quel. Un planning pour le moins chargé que Tesla tentera de respecter au mieux.

