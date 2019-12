Tesla vient d’informer ses utilisateurs que le service connectivité premium ne sera plus gratuit.

Le 31 décembre 2019, Tesla cessera de proposer gratuitement le mode connectivité premium à ses utilisateurs, quelque soit le modèle qu’ils possèdent. Ce mode connectivité premium donne accès, via un modem 3G/4G intégré dans la voiture, à de nombreuses fonctions qui, comme le nom l’indique, nécessitent un accès internet pour fonctionner.

Il y a néanmoins des conditions particulières. En effet, si vous avez acheté votre véhicule le 1er juillet 2018 et après, le mode connectivité premium cessera de fonctionner si vous ne payez pas l’abonnement de 9,99 dollars par mois. Si vous avez acheté votre modèle Tesla avant cette date, vous continuerez de profiter gratuitement de l’option. Tesla note également que vous pourrez profiter gratuitement du mode sans avoir à payer pendant 1 après l’achat d’un véhicule neuf.

Notez que la connectivité standard offre des cartes de base et un système de navigation, de la musique et des médias via une connexion Bluetooth et des mises à jour logicielles via une connexion Wi-Fi. Tesla mentionne tout de même que les mises à jour de sécurité importantes resteront disponibles via la connexion mobile du véhicule. Sachez également que même si le trafic live n’est plus inclus, vous serez tout de même re routé en fonction du trafic comme le précise, sur Twitter, Bob Jouy propriétaire d’une Model 3.

Pour information, la connectivité premium ajoute des cartes satellite avec visualisation en direct du trafic, de la musique (Spotify) et des médias diffusés en streaming (Netflix, YouTube…), un navigateur internet et des mises à jour logicielles à distance. Si vous êtes en connectivité standard, vous pourrez accéder à ces services via un partage de connexion Wi-Fi.