Tesla Model 3 : un pack circuit à 5500 dollars pour les amateurs de sensations fortes

Alors que la Model 3 s’est imposée comme le véhicule le plus vendu d’Europe, Tesla lance un nouveau pack circuit destiné aux amateurs de sensations fortes. Disponible aux États-Unis pour 5500 dollars, on ne sait pas encore quand il débarquera en France ni combien il coûtera.

Si la Model 3 n’est pas la voiture la plus puissante de Tesla, elle reste très performante. La version Performance par exemple n’a rien à envoyer aux bolides de luxe. Voyez plutôt : 340 kW soit 462 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Pas mal non ?

Bien évidemment, le Code de la route ne permet pas de repousser les limites de la Model 3. Pour un maximum de sensations, il faut donc se rendre sur circuit.

Model 3 Track Package : joue la comme Hamilton

Pour repousser les limites, Tesla lance un nouveau pack « Model 3 Track Package » apportant de nouveaux équipements ainsi qu’une mise à jour du « Track Mode », son mode de conduite sur circuit. Réservé à la Model 3 Performance, ce pack comprend :

4 jantes Zero-G Performance de 20 pouces

4 pneus Michelin Pilot Sport Cup 2,245/35ZR20 XL

4 capteurs de pression de pneus

4 jeux de plaquettes de frein haute performance

Du liquide de frein pour conduite sur circuit

4 cache-moyeux avec le logo Tesla

20 cache-écrous

Pour accompagner cet équipement, Tesla met à jour son « Track Mode ». Désormais, le pilote peut créer des profils de conduite en personnalisant le comportement du véhicule. Parmi les réglages proposés, on trouve la stabilité, le contrôle d’assise et le freinage à récupération d’énergie.

Le pilote peut suivre ses performances puisque les informations de course (position GPS, vitesse moyenne, vitesse de pointe, consommation d’énergie, etc.) sont enregistrées. Cerise sur le gâteau, Tesla autorise l’activation de la caméra pour filmer les courses.

5500 dollars

L’ensemble de ces améliorations permet à la Model 3 de gagner en vitesse, tenue de route et freinage. Bien évidemment, il faudra passer par une borne de recharge plus rapidement. Le pack circuit sera disponible aux États-Unis en avril 2020 pour 5500 dollars, livraison et installation incluses.

Contacté par la rédaction, Tesla France n’a pour le moment aucune date ni aucun prix à nous communiquer. La filiale française nous assure que le pack circuit devrait « bientôt » faire son apparition sur le catalogue français, l’entreprise ayant pour habitude de déployer ses nouveautés rapidement un peu partout dans le monde. Plus d’informations à venir donc.