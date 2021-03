Comme à chaque fin de trimestre pour Tesla, il faut vendre le plus possible de véhicules et d’options, pour s’assurer de bonnes performances en bourse. La stratégie du jour ? Activer l’option « Autopilot Amélioré » pendant 2 semaines, en espérant que les clients cassent leur tirelire.

Depuis quelques années maintenant, l’Autopilot est de série chez Tesla. Mais une option supplémentaire, Autopilot amélioré, est payante, à 3 800 euros. Certains propriétaires pensent avoir gagné le gros lot aujourd’hui, voyant toutes les fonctionnalités de cette option activées sans aucune action de leur part. Il s’agit en fait d’une stratégie mûrement réfléchie mise en place par la firme californienne.

Une option qui donne envie

Si les fonctionnalités proposées par l’Autopilot amélioré sont plaisantes au quotidien, nombre de propriétaires ont fait l’impasse sur cette option onéreuse. Mais comme le sait Tesla, l’essayer c’est « peut-être » l’adopter. Les véhicules de la marque étant sans cesse en dialogue avec la maison-mère, il est très facile de rendre cette option logicielle active sur toute la flotte de véhicules à leur disposition. C’est le cas pour celle de Maxime sur Twitter par exemple.

Si le nouveau Technoking de Tesla se permet de faire cela, c’est pour s’assurer de nouveaux revenus en cette fin de trimestre fiscal. Comme toujours, la firme est jugée en bourse selon ses performances trimestrielles, et outre le nombre de véhicules à livrer, faire payer des options logicielles est une bonne manière de faire rentrer de l’argent et atteindre ses objectifs.

L’option Autopilot amélioré pourrait également être disponible prochainement sous forme d’abonnement, et cet essai de deux semaines serait alors un test grandeur nature pour Tesla, qui vérifierait que toute la logistique est prête à accueillir ce nouveau mode de fonctionnement. Les propriétaires satisfaits de l’essai auraient ainsi le choix entre débourser les 3 800 euros demandés, ou bien s’abonner au service pour les mois où ils auraient réellement besoin des différentes fonctionnalités.

Pour ceux qui ne poursuivront pas l’expérience à l’issue de la période offerte, ils connaîtront le goût amer qu’a cette voiture toute en technologie : ce que Tesla donne, Tesla peut reprendre.