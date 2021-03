La conduite autonome de Tesla : trois petits tours et puis s’en va

Elon Musk avait annoncé la semaine dernière que Tesla allait proposer la bêta de sa capacité de conduite entièrement autonome à bien plus de personnes. C’est chose faite, mais avec un petit goût amer pour quelques-uns qui en profitaient déjà.

Depuis maintenant plusieurs mois, Tesla propose à un petit groupe d’heureux élus aux États-Unis un avant-goût de la conduite autonome : la capacité de conduite entièrement autonome en bêta. Depuis aujourd’hui, quelques 2 000 propriétaires de Tesla peuvent en profiter, conformément au calendrier prévisionnel publié par Elon Musk sur Twitter.

Si l’arrivée de la bêta dans les véhicules de nouveaux possesseurs de Tesla n’était pas une surprise, le fait que des anciens bénéficiaires de cette option la voient disparaître en est une. Le patron de la firme a tenté une explication via un Tweet dans la nuit :

FSD Beta has now been expanded to ~2000 owners & we’ve also revoked beta where drivers did not pay sufficient attention to the road. No accidents to date.

Next significant release will be in April. Going with pure vision — not even using radar. This is the way to real-world AI.

— Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2021