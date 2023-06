Nouvelles TV LED et QLED Thonsom : simples, accessibles et responsables

La marque Thomson vient de présenter une partie de ses nouvelles séries de téléviseurs pour l’année 2023. Pas moins de 40 modèles de différentes tailles et technologies d’affichage sont ainsi disponibles ou le seront dans les semaines à venir avant l’arrivée d’autres TV embarquant des dalles Mini-LED et OLED. En attendant, voici tous les détails sur les séries les plus abordables LED et QLED.

À côté des grandes marques connues et reconnues dans l’univers de la télévision, Thomson entend bien défendre ses chances sur un marché ultra concurrentiel. Pour cela, la marque met en place un line-up couvrant les besoins des utilisateurs en proposant des appareils profitant d’une grande expérience dans le domaine. Ainsi, elle met en avant les critères de simplicité d’usage, d’accessibilité financière et de responsabilité notamment pour la consommation électrique des appareils. Illustration concrète : pas de TV 8K chez Thomson. En outre, la marque mise sur un indice de réparabilité particulièrement élevé et compte proposer des solutions de financement pour les personnes les plus modestes, dont les étudiants, par exemple. Thomson garantit ses télévisions pendant trois ans et les produits sont assemblés en Europe.

Tous les téléviseurs Thomson 2023 sont livrés avec une télécommande qui propose quelques boutons pour un maximum de simplicité, mais surtout qui dispose d’un système de rétroéclairage. Notez qu’il est possible, pour les personnes les plus âgées ou celles qui souhaitent un accessoire de contrôle encore plus simple, de commander sur le site de la marque une télécommande optimisée contenant des touches agrandies et moins nombreuses. Thomson propose des télévisions non connectées et d’autres sous Android TV, s’adressant ainsi à un public aussi large que possible, en fonction de ses besoins.

QA7S13 et QA7C13 : modèles Premium QLED

Les modèles les plus haut de gamme présentés pour le moment sont représentés par des TV embarquant une dalle LCD avec un panneau de Quantum Dots et profitant d’une barre de son intégrée avec un design Premium. Il s’agit des séries QA7S13 pour les modèles de 43, 50 et 55 pouces et QA7C13 pour les tailles de 65 et 75 pouces.

Elles sont toutes capables d’afficher une définition Ultra HD sur leur dalle 10 bits supportant les technologies HDR10 et Dolby Vision. Elles sont animées par un processeur quad-core sous Android TV avec la fonction Chromecast pour envoyer des contenus multimédias sans fil, depuis un appareil mobile, par exemple.

Les téléviseurs de ces deux séries sont compatibles Wi-Fi et Bluetooth avec 4 entrées HDMI et deux prises USB. Les TV des séries QA7S13 et QA7C13 sont dotées d’une barre de son intégrée qui souligne l’écran délivrant une puissance de 20 watts et supportant la technologie audio immersive Dolby Atmos. La série QA7S13 s’appuie sur deux pieds aux extrémités tandis que la série QA7C13 utilise un pied central permettant d’installer le téléviseur sur un meuble peu large.

Les séries QA7S13 et QA7C13 seront disponibles courant juillet. Le téléviseur Thomson 43QA7S13 de 43 pouces sera proposé à 479 euros. Comptez 529 euros pour le 50QAS13 de 50 pouces, 579 euros pour le 55QA7S13 de 55 pouces, 799 euros pour le 65QA7C13 de 65 pouces et 1190 euros pour le 75QA7C13 de 75 pouces.

Série QA2S13 : des TV QLED sous Android TV

La série QA2S13 comprend des TV de 43 jusqu’à 85 pouces. Ils embarquent une dalle LCD avec un panneau Quantum Dots et capables d’afficher une définition Ultra HD. Ils sont en outre compatibles avec les formats vidéo HDR10 et Dolby Vision et profitent d’un processeur quad-core et sont animées par Android TV avec la fonction Chromecast.

La série QA2S13 est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Elle propose 4 entrées HDMI et livrée avec une télécommande rétroéclairée.

Côté audio, pas de barre de son ici, mais deux haut-parleurs de 10 watts chacun et une compatibilité avec le format Dolby Atmos. Les télévisions de la série QA2S13 sont disponibles courant juin.

Le téléviseur 43QA2S13 est proposé à un prix de 399 euros. Comptez sur un tarif de 449 euros pour le 50QA2S13 de 50 pouces, 499 euros pour le 55QA2S13 de 55 pouces, 649 euros pour le 65QA2S13 de 65 pouces, 1090 euros pour le 75QA2S13 de 75 pouces et 1990 euros pour le très grand 85QA2S13 de 85 pouces.

Série UA5S13 : jusqu’à 85 pouces

La série UA5S13 est particulièrement large également puisqu’elle comprend des modèles de 43 pouces jusqu’à 85 pouces. Elles sont connectées sous Android TV avec la fonction Chromecast et une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth. Elles utilisent une dalle LCD avec rétroéclairage LED capable d’afficher une définition Ultra HD et supportent les formats HDR10 et Dolby Vision. On peut compter sur un processeur quad-core à l’intérieur pour le traitement d’image et l’animation.

Il y a 4 entrées HDMI 2.0 ainsi que deux prises USB pour lire directement des contenus multimédias. Pour l’audio, il y a deux haut-parleurs de 10 watts chacun avec le support du format Dolby Atmos. Les modèles de cette série sont déjà disponibles.

Le téléviseur Thomson 43UA5S13 de 43 pouces est proposé à un prix de 329 euros. Comptez sur un tarif de 379 euros pour le 50UA5S13 de 50 pouces, 429 euros pour le 55UA5S13 de 55 pouces, 579 euros pour le 65UA5S13 de 65 pouces, 899 euros pour le 75UA5S13 de 75 pouces et 1690 euros pour le 85UA5S13 de 85 pouces.

Séries HA2S13 et FA2S13 pour une définition HD ou Full HD

Les deux dernières séries de TV connectées, Thomson HA2S13 et FA2S13 sont composées de 4 modèles de 24, 32, 40 et 43 pouces. Plus précisément, la série HA2S13 propose une dalle avec une définition HD sur 24 et 32 pouces alors que la série FA2S13 permet d’afficher une définition Full HD en 32, 40 et 43 pouces. Elles utilisent deux pieds pour soutenir l’écran qui propose des bords extrêmement fins pour laisser un maximum de place à l’image. Notez que les modèles de 24 et 32 pouces proposent deux positions pour les pieds.

Les TV de ces séries sont animés par un SoC quad-core et Android TV avec la fonction Chromecast. Le contrôle vocal est possible, comme sur les précédentes séries.

Comptez sur une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth. Il y a 3 entrées HDMI 1.4 avec deux prises USB. Pour l’audio, les téléviseurs sont dotés de deux haut-parleurs de 8 watts chacun.

Le téléviseur Thomson 24HA2S13 de 24 pouces HD est disponible pour 189 euros. Comptez sur un tarif de 199 euros pour le 32HA2S13 de 32 pouces HD, 249 euros pour le 32FA2S13 de 32 pouces Full HD, 269 euros pour le 40FA2S13 de 40 pouces Full HD et 299 euros pour le 43FA2S13 de 43 pouces Full HD.

Notez que certains modèles sont aussi proposés en blanc sous les références 24HA2S13W (HD) à 219 euros pour 24 pouces, 32HA2S13W (HD) de 32 pouces à 249 euros et 299 euros pour le 40FA2S13W de 40 pouces Full HD.

Séries HD2S13 et FD2S13 : non connectées, mais abordables

Enfin, les séries les plus abordables, non connectées sont représentées par les gammes HD2S13 et FD2S13, pour respectivement, des dalles LCD capables d’afficher une définition HD et Full HD. Elles s’installent sur deux pieds avec deux positions possibles pour les modèles de 24 et 32 pouces, mais une seule possibilité pour ceux de 40 et 43 pouces. Là aussi, le design a été pensé pour offrir un maximum de place à l’image notamment avec des bords particulièrement fins.

On peut compter sur la présence de trois entrées HDMI 1.4 ainsi que deux ports USB avec un triple tuner. Les TV sont livrées avec la nouvelle télécommande rétroéclairée.

Toutes les tailles de cette série sont déjà disponibles. Comptez sur un prix de 169 euros pour le 24HD2S13 de 24 pouces HD, 189 euros pour le 32HD2S13 de 32 pouces HD, 249 euros pour le 40FD2S13 de 40 pouces Full HD et 279 euros pour le 43FD2S13 de 43 pouces Full HD.

Notez, là aussi, que les références 24HD2S13W (199 euros), 32HD2S13W (219 euros) et 40FD2S13W (279 euros) sont proposées en blanc.

