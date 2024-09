« Satisfait ou échangé » : Toyota lance une vaste opération pour passer à l’électrique avec la possibilité de revenir au thermique

Pour encourager les ventes de véhicules électriques et casser certaines idées reçues, Toyota propose une sorte « d’assurance » à ses futurs clients s’ils sont mécontents de leur expérience électrique. : le « satisfait ou échangés ». De quoi revenir au diesel ou à l’essence en cas d’insatisfaction avec la voiture électrique.

Si les problèmes qui gravitaient autour de la voiture électrique, et notamment la peur de la panne, s’estompent à mesure que la technologie se démocratise, chez les professionnels, l’utilitaire électrique rencontre un peu plus de méfiance.

Preuve en est avec les chiffres. En France, la voiture électrique représente entre 15 et 18 % du marché selon les mois, contre environ 7 % pour les utilitaires électriques. Il y a, certes, moins de modèles électriques sur le marché, mais avec les véhicules proposés par le groupe Stellantis ou encore Renault, cette technologie est aujourd’hui omniprésente.

Essayer c’est l’adopter ?

Le problème, c’est que leur prix est plus élevé qu’un modèle équivalent thermique, et le gestionnaire de flotte émet souvent quelques réserves à l’idée de passer à l’électrique, notamment en raison du décalage qu’il peut y avoir entre les capacités de ces utilitaires et les réels besoins des professionnels.

Mais selon Toyota, il s’agit d’une barrière à franchir, puisqu’il n’y a pas forcément d’inconvénient à passer du diesel à l’électrique. Preuve en est, après avoir renouvelé l’ensemble de sa gamme Proace avec des versions électriques sur toutes les versions (fruit du partenariat avec Stellantis, rappelons-le), la firme japonaise lance l’opération « Satisfait ou Echangé ».

Toyota veut vendre deux fois plus d’utilitaires électriques dès l’an prochain

Mais qu’est-ce que cela signifie en pratique ? C’est bien simple, cela permet à un professionnel d’acquérir en location longue durée un Proace City ou un Proace électrique et de l’échanger pour le modèle thermique équivalent s’il se rend compte dans les trois premiers mois que la motorisation électrique ne lui convient pas. Dans ce cas, Toyota s’engage à lui échanger dans les six mois son véhicule électrique pour son équivalent thermique, à savoir un modèle diesel.

Avec une autonomie comprise entre 330 km (Proace City) et 350 km (Proace) selon le cycle WLTP, les utilitaires légers électriques Toyota pourraient répondre aux besoins de la majorité de professionnels qui n’osent peut-être pas franchir le pas.

Avec cette opération, Toyota espère faire passer son mix de fourgons électriques de 12 % aujourd’hui à 30 % en 2025 en France.