Enceinte Bluetooth : Ultimate Ears lance la Wonderboom 3, successeuse de l’une des meilleures enceintes compactes

Ultimate Ears vient de dévoiler sa nouvelle enceinte Bluetooth compacte, la UE Wonderboom 3.

On a failli attendre. C’est finalement à la fin de la période estivale qu’Ultimate Ears s’est décidé à dévoiler sa nouvelle enceinte Bluetooth nomade, la Wonderboom 3. Le constructeur californien, racheté en 2008 par Logitech, a en effet dévoilé, ce mercredi sa dernière enceinte Bluetooth en date.

Fort logiquement, l’Ultimate Ears Wonderboom 3 — également connue sous le nom d’UE Wonderboom 3 — vient succéder à la Wonderboom 2 lancée en 2019. Il s’agit donc d’une enceinte Bluetooth nomade de gabarit plutôt compact avec un format de 104 x 95,3 x 95,3 mm et un poids de 420 grammes. Toujours dans l’aspect pratique, signalons que la Wonderboom 3 est dotée d’une petite dragonne afin de l’accrocher facilement. Bien évidemment, qui dit enceinte portable dit également protection contre la poussière et l’eau. Ici, on a droit à une certification IP67 signalant donc une enceinte protégée contre les poussières et contre l’immersion pendant 30 minutes à moins d’un mètre de profondeur.

Sans surprise, l’enceinte reprend la formule qui a fait le succès des enceintes Ultimate Ears depuis plus de dix ans avec un son diffusé à 360 degrés. Pour cela, la Wonderboom 3 utilise en fait deux transducteurs de 40 mm de diamètre et deux radiateurs passifs pour la diffusion des basses de 46,1 x 65,2 mm. De quoi permettre, selon le constructeur américain, un volume sonore pouvant attendre les 87 dBC. L’enceinte profite par ailleurs de deux boutons de volume situés sur le côté, d’une connectique micro-USB, d’un bouton d’appairage, d’une touche de mise en veille et d’un bouton central de contrôle de la lecture. Un mode extérieur peut également être activé à l’aide d’un bouton pour ajuster automatiquement la réponse en fréquence à ce type d’environnement.

Une autonomie de 14 heures et un mode stéréo embarqué

Du côté de la transmission sans fil en elle-même, Ultimate Ears annonce une portée du Bluetooth jusqu’à une distance de 40 mètres. Comme de coutume, le constructeur annonce également un mode de double appairage pour utiliser deux enceintes Wonderboom 3 en stéréo. Enfin, l’autonomie annoncée est de 14 heures avec une recharge qui prend 2,6 heures.

L’enceinte Ultimate Ears Wonderboom 3 sera disponible à compter du 31 août au prix de 99,99 euros. Comme toujours avec les produits Ultimate Ears, elle sera déclinée en de nombreux coloris allant du noir au bleu et rose en passant par le rose et vert et le blanc et jaune.

En plus de son enceinte Bluetooth UE Wonderboom 3, Ultimate Ears a également levé le voile sur une nouvelle version de son enceinte sono Bluetooth de très grand format, l’UE Hyperboom. En plus du coloris noir déjà proposé, l’enceinte sera également disponible en version blanche, toujours au prix de 449,99 euros.

