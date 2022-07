Ces écouteurs sans fil sont moulés pour s’adapter à la forme de votre oreille

Connu pour ses enceintes Bluetooth de qualité, le constructeur américain Ultimate Ears vient de lancer les UE Drops, des écouteurs sans fil moulés pour s'adapter à la forme de votre pavillon auriculaire.

Au début des années 2010, le constructeur américain Ultimate Ears, racheté en 2008 par Logitech, se faisait remarquer par la qualité de ses enceintes sans fil, aussi bien des modèles Bluetooth nomades que des enceintes Wi-Fi avec assistant vocal. Désormais, la firme semble vouloir aller plus loin dans le domaine de l’audio.

Après les enceintes Boom, Megaboom, Wonderboom ou Hyperboom, Ultimate Ears a en effet présenté, le 21 juillet dernier, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Ultimate Ears UE Drops. Cependant, contrairement à la plupart des écouteurs sans fil proposés sur le marché, il ne s’agit pas de simples écouteurs classiques, mais de modèles conçus pour s’adapter au mieux à l’anatomie de l’utilisateur. On n’a ainsi pas d’embouts intra-auriculaires, mais des écouteurs qui sont moulés directement pour s’adapter à la forme du pavillon auriculaire et du conduit auditif de l’utilisateur. Une approche qui n’est pas sans rappeler celle des écouteurs de type moniteur, moulés pour les professionnels de la musique et les concerts.

Des écouteurs moulés selon la forme de votre oreille

Concrètement, TechRadar rapporte que, au moment de la commande d’une paire d’écouteurs, Ultimate Ears va envoyer un kit permettant de prendre les mesures 3D de votre oreille grâce à une application dédiée. Le constructeur sera alors à même de concevoir des écouteurs adaptés à votre oreille en trois à quatre semaines.

Les Ultimate Ears UE Drops // Source : Ultimate Ears Les Ultimate Ears UE Drops // Source : Ultimate Ears Les Ultimate Ears UE Drops // Source : Ultimate Ears

Du côté des caractéristiques, les Ultimate Ears Drops sont compatibles uniquement avec les codecs audio Bluetooth les plus classiques, à savoir l’AAC et le SBC. Ils profitent par ailleurs de la norme 4.2 du Bluetooth. Si les UE Drops ne proposent aucune réduction de bruit active — l’isolation passive proposée par le moulage devrait être suffisante, un mode transparent est tout de même proposé. La firme annonce par ailleurs une autonomie pouvant monter jusqu’à 8 heures avec les écouteurs seuls — 6 heures en mode transparent — et jusqu’à 14 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi. Notons également la compatibilité avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant.

Les écouteurs UE Drops sont proposés sur le site Internet d’Ultimate Ears en trois coloris : saphir, rose et noir. Ils sont affichés pour l’heure au prix de 449 dollars, soit 440 euros HT. On ignore cependant si Ultimate Ears compte commercialiser ses nouveaux écouteurs en Europe. Le constructeur avait déjà lancé une paire d’écouteurs sans fil, les UE Fits, il y a près de deux ans, sans qu’ils ne soient proposés en Europe.

