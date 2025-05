L’endurante enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 4 vaut bien plus le coup avec cette promo

L’Ultimate Ears Boom 4 est une enceinte Bluetooth qui ne manque pas d’atouts, mais ses lacunes sont difficilement acceptables lorsqu’elle est affichĂ©e Ă son prix de base, soit 149,99 euros. Elle devient donc bien plus recommandable quand elle est en promotion, comme actuellement sur Amazon, qui la propose Ă 123 euros.

L’Ultimate Ears Boom 4, ici en violet. // Source : Tristan Jacquel

Ultimate Ears propose dans son catalogue une belle sĂ©lection d’enceintes Bluetooth nomades, Ă l’image de la Boom 4, qui a succĂ©dĂ© Ă la Boom 3. Si l’UE Boom 4 nous a pas mal déçus, en raison de ses performances sonores moyennes notamment, ce modèle a tout de mĂŞme plusieurs points forts, comme son excellente autonomie. La bonne nouvelle du jour, c’est qu’elle est affichĂ©e en promotion pour environ 120 euros ; un prix bien plus correct au vu de la fiche technique.

Les points essentiels de l’UE Boom 4

Une enceinte certifiée IP67

18 heures d’endurance

Simple Ă utiliser

LancĂ©e Ă 149,99 euros, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 4 est dĂ©sormais affichĂ©e Ă 123 euros sur Amazon.

Une jolie enceinte bien solide

L’Ultimate Ears Boom 4 ressemble fortement Ă son aĂ®nĂ©e, la Boom 3, avec son design cylindrique bien reconnaissable. ForcĂ©ment, elle ne peut ĂŞtre positionnĂ©e que verticalement ; si vous la couchez, elle va rouler, et le son ne se diffusera pas correctement. La Boom 4 est par ailleurs Ă©quipĂ©e d’une petite boucle en nylon qui permet de la suspendre, mais pas de la glisser Ă son doigt pour l’emporter plus facilement, ce qui est un peu dommage.

La Boom 4 dĂ©montre une belle soliditĂ© et ne semble pas craindre les chocs. Elle est mĂŞme certifiĂ©e IP67, et donc rĂ©sistante Ă l’eau et Ă la poussière. Attention, elle n’a pas pour autant Ă©tĂ© conçue pour flotter, mais vous pourrez tout Ă fait l’utiliser Ă la plage ou au bord d’une piscine cet Ă©tĂ©. CĂ´tĂ© poids, ce n’est pas vraiment une plume avec ses 620 g, mais on peut bien sĂ»r la transporter sans difficultĂ©.

Une endurance assez rare pour ce prix

LĂ oĂą le bât blesse, c’est au niveau de l’audio. Pour une enceinte, c’est assez regrettable. Comme nous l’avons notĂ© au cours de notre test, l’UE Boom 4, qui embarque deux transducteurs actifs de 4 cm de diamètre couplĂ©s Ă des radiateurs passifs de 5Ă—7 cm (censĂ©s renforcer les basses frĂ©quences), n’offre malheureusement pas de graves suffisamment profonds. L’enceinte n’est pas non plus foncièrement dĂ©sagrĂ©able Ă Ă©couter, mais la marque aurait pu faire mieux. La scène sonore proposĂ©e est de son cĂ´tĂ© assez Ă©troite.

L’UE Boom 4 se rattrape clairement avec son autonomie assez bluffante. Avec ses 18 heures d’endurance (Ă 50 % du volume d’un iPhone, tout de mĂŞme), elle surpasse les 15 heures promises par le fabricant. Pour recharger complètement l’enceinte, il faut compter environ 3 heures avec un chargeur de 7,5 W ou plus. Et Ă©videmment, un port USB-C est prĂ©sent.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’Ultimate Ears Boom 4.

