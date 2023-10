Ultimate Ears Wonderboom 3 : le prix de la meilleure enceinte Bluetooth pas chère ne dépasse pas les 58 €

L'Ultimate Ears Wonderboom 3, qui diffuse un son stéréo à 360°, est l'enceinte Bluetooth abordable la plus efficace, selon nous. Si son prix de base était déjà très contenu, son tarif actuel est encore plus intéressant : Boulanger la propose en effet à 57,99 euros au lieu de 99 euros sur Rakuten.

Avec sa Wonderboom 3, Ultimate Ears est parvenue à concevoir une enceinte Bluetooth nomade au son équilibré, résistante aux chutes et dotée d’une autonomie généreuse. Un résultat qui nous a conduits à lui accorder la très bonne note de 8/10 au cours de notre test, et à lui réserver la première place de notre top des meilleures enceintes pas chères du moment. Bref, si vous cherchez un modèle abordable qui n’est pas avare en qualités, on ne peut que vous la conseiller, d’autant plus qu’elle est encore moins chère que d’habitude actuellement grâce à un petit code promo.

Les points forts de l’Ultimate Ears Wonderboom 3

Une conception résistante

Un son à 360°

Une autonomie de presque 14 heures

Lancée au prix de 99 euros, puis réduite à 64,99 euros, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 3 est désormais proposée à 57,99 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN7. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 3,25 euros offerts sur votre prochaine commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Ultimate Ears Wonderboom 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Ultimate Ears Wonderboom 3 au meilleur prix ?

Une petite enceinte résistante et endurante

L’Ultimate Ears Wonderboom 3 est une petite enceinte Bluetooth tout à fait nomade dont la hauteur ne dépasse pas les 10 cm, ce qui en fait le modèle parfait pour être emporté partout avec soi. Son poids est tout aussi contenu (420 g). Ces dimensions réduites ne l’empêchent pourtant pas d’être particulièrement robuste. Au cours de notre test, nous l’avons volontairement fait tomber dans l’herbe à plusieurs reprises sans qu’elle ne s’abîme. Ajoutons à cela une certification IP67, qui permet de l’emmener sous la douche ou à la plage sans inquiétude. Bref, on a là une enceinte quasi tout-terrain hyper pratique à balader.

La Wonderboom 3 se fait aussi remarquer pour son endurance. Lors de notre test, elle a pu tenir durant 13h30 environ, ce qui est un score excellent au regard du puissant volume qu’elle délivre dans ces conditions. Pour une recharge totale, comptez environ 2h30. Petit bémol tout de même pour sa connectique micro-USB, et non USB-C…

Mini enceinte, maxi puissance

L’Ultimate Ears Wonderboom 3 a beau être une enceinte miniature, elle intègre tout de même quatre transducteurs, dont deux actifs. Elle parvient ainsi à assurer un rapport taille/performance très bon, avec des médiums et des aigus très doux. Dommage toutefois pour le grave, un peu court, puisqu’il ne descend pas sous 80 Hz. On se console largement avec le son à 360°, qui n’est pas seulement un argument marketing.

On évitera toutefois d’activer le mode extérieur assez décevant avec un son trop peu équilibré. On peut donc se passer de cette option, d’autant que la signature par défaut de la Wonderboom 3 convient parfaitement à une diffusion en extérieur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Ultimate Ears Wonderboom 3.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons pour les petits budgets, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.