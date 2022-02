Valve Steam Deck 2 : Gabe Newell confirme déjà l’arrivée de nouveaux modèles

Le Steam Deck de Valve vient à peine de sortir que le patron de la firme confirme l'arrivée de nouveaux modèles. Après tout, c'est un PC.

Après plusieurs mois de préparations, Valve a commencé la commercialisation de sa console de jeu Steam Deck. Pénurie des composants et complexité des chaînes de production oblige, la machine est en rupture de stock et en liste d’attente pour les prochains mois à venir.

Pour ce lancement, le patron de Valve, Gabe Newell a livré une série d’interviews avec des médias internationaux comme IGN. On y apprend que le Steam Deck 2 est déjà en préparation.

Évoluer comme un PC

C’est une information qui a son importance, car Valve est connue pour ses méthodes de travail et sa stratégie si particulières. Son casque de réalité virtuelle le Valve Index n’a jamais eu de successeur, pas plus que la première génération de Steam Machine, des « consoles de salon » fabriquées avec des partenaires sous Steam OS.

Valve va-t-il abandonner son Steam Deck comme il a pu abandonner d’autres projets ? Gabe Newell se veut rassurant concernant la préparation de nouveaux Steam Deck.

Absolument. C’est ce qui est génial avec le marché des PC, non ? Il continue. Dans un an, AMD aura de meilleures pièces. Tous les fournisseurs de composants vont soit augmenter leur capacité d’approvisionnement, soit augmenter les performances, soit réduire les coûts. Donc, nous allons absolument surfer sur cette tendance autant que nous le pouvons.



En effet, le Steam Deck intègre une puce AMD utilisant l’architecture Zen 2 pour le processeur et RDNA 2 pour la partie graphique. Dans un an, AMD devrait avoir lancé ses architectures Zen 4 et RDNA 3 qui promettent de très belles évolutions. C’est une nouvelle démonstration que le Steam Deck est avant tout un PC plutôt qu’une console de jeu. Valve peut miser sur sa plateforme Steam OS pour assurer une compatibilité des jeux, de la même manière que l’on peut faire évoluer un PC sans perdre ses jeux.

On peut espérer que dans les trimestres à venir, Valve dévoilera de nouvelles générations de Steam Deck avec de meilleures performances ou une meilleure autonomie. La question du prix de ces nouveaux modèles sera centrale.

Pas d’augmentation des prix

Le Steam Deck est commercialisé de 419 à 679 euros selon les options et la capacité de stockage de l’appareil. À la surprise de Valve, c’est le modèle à 679 euros qui remporte un franc succès, ce qui laisse la firme se demander si un modèle encore plus haut de gamme serait intéressant.

Nous ne nous attendons pas à ce que le prix augmente. Une partie de ce que vous faites quand vous fixez le prix, c’est que vous faites une promesse aux clients. Je ne nous vois pas vraiment changer. Ce qui est probablement le plus important en matière de prix, c’est que beaucoup plus de gens que prévu achètent le modèle le plus cher. Cela nous indique que nous devrions continuer à chercher des offres plus haut de gamme, mais nous ne nous attendons pas à ajuster les prix des modèles. […] Il est clair que, compte tenu du comportement réel des personnes qui commandent l’appareil, ce qu’elles disent, c’est : » Pouvez-vous mettre plus de choses dedans ? Pouvez-vous nous donner plus de stockage ? Pouvez-vous nous donner plus de performances ? » Le signal actuel est « Pouvez-vous nous donner plus ? » et non « Pouvez-vous le rendre moins cher ? ».

Il faut dire qu’à moins de 419 euros, il est fort probable que la Nintendo Switch s’impose comme un choix bien plus naturel pour s’offrir une console portable et riche en jeux vidéo.

