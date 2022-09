Valve dévoile les prototypes du Steam Deck et montre ce à quoi sa console aurait pu ressembler

À l'occasion du Tokyo Game Show, Valve a présenté plusieurs prototypes de son Steam Deck, notamment les évolutions du design de sa console hybride. De quoi en apprendre plus sur le processus de conception d'un produit informatique.

Dans notre test du Steam Deck, nous notions la perfectibilité de son système d’exploitation ainsi que de son design. Pourtant, Valve est loin d’avoir pour seule version celle qui est commercialisée. Le fabricant de ce PC un peu particulier a dévoilé lors du Tokyo Game Show plusieurs prototypes de sa machine afin de montrer l’évolution du projet. C’est le développeur de Valve Pierre-Loup Griffais qui a publié sur Twitter des photographies de ces exemplaires.

A priori, depuis le début de la conception du Steam Deck, les grandes lignes de ce qui fait cette console sont déjà écrites. On trouve l’écran en position centrale, les joysticks, boutons et pads tactiles sur les côtés. Mais dans les évolutions que l’on peut noter, il y a la croix directionnelle, qui n’était pas séparée en quatre boutons dans les premières versions. Aussi, la hauteur des joyticks semble avoir été augmentée et ces derniers sont passés d’une forme bombée à une forme creusée. Quant aux pads tactiles, leur forme est passée d’un cercle à un carré.

Aussi, la couleur du Steam Deck a changé à plusieurs reprises. La première version imaginée avait un corps gris ainsi qu’une façade noire. La deuxième itération avait quant à elle un corps blanc. Quant à toutes les versions ultérieures, Valve s’est contenté d’un noir sobre.

Le premier modèle remonte à mi-2019 et les versions conçues étaient à la base fabriquées à la main en quelques exemplaires pour aller vers une production de plus en plus industrialisée et massive.

Dans un autre tweet, Pierre-Loup Griffais a fait une démonstration vidéo d’un des prototypes du Steam Deck (la troisième version). Ces derniers fonctionnent presque tous et donnent une idée de l’évolution cette fois-ci logicielle de la console de Valve.

The best part is that they (mostly) all still boot, serving as an exciting reminder of how far things have come since.

This one has a Picasso APU, at about half of the GPU power of the final Deck. The flatter ergo was an interesting experiment and taught us a ton about comfort. pic.twitter.com/yLwTtDDYlo

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) September 12, 2022