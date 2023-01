Steam Deck : Valve aurait une idée pour ne pas gaspiller votre bande passante

Valve aurait de grands projets pour permettre à votre PC et sa console portable de communiquer l'un avec l'autre dans un contexte de téléchargements de jeux. L'idée ? Permettre de transférer directement, et en local, des contenus entre PC et Steam Deck.

Valve veut vous éviter d’avoir à télécharger deux fois le même jeu pour pouvoir y jouer sur votre PC d’une part… et votre Steam Deck de l’autre. Pour ce faire (et potentiellement aussi pour ménager un peu les serveurs de Steam), la firme de Gabe Newell travaillerait actuellement à la mise en route d’un système de partage local en peer-to-peer permettant de transférer directement vers le Steam Deck un jeu préalablement téléchargé et installé sur PC — ou l’inverse.

C’est en tout cas ce que déduit le programmeur Pavel Djundik à partir d’indices découverts dans le code de Steam. Sur Twitter, l’intéressé (connu pour son travail sur SteamDB) explique que Valve semble à l’œuvre sur des « téléchargements Steam peer-to-peer en réseau local », et d’après lui, l’idée serait bel et bien d’éviter aux joueurs les redondances de téléchargements entre leur PC et leur Deck.

Une solution toute simple… qui pourrait faire gagner du temps et économiser de l’énergie

« Un bon exemple serait de télécharger des jeux sur Steam Deck directement depuis votre PC au lieu d’utiliser Internet », explique Pavel Djundik, ajoutant que le système imaginé par Valve pourrait aussi être en mesure de « lire le jeu installé sur le disque » pour éviter l’étape « décryptage de chaque tronçon » du contenu voué au transfert. L’opération pourrait alors gagner en vitesse.

Valve is seemingly working on peer-to-peer Steam downloads on LAN. pic.twitter.com/o6fXYo7gHK — Pavel Djundik (@thexpaw) October 27, 2022

Une mention ajoutée par Valve nous permet d’en apprendre un peu plus. « Cette fonctionnalité permet à votre PC de transférer des fichiers de jeu vers et depuis d’autres PC ou Steam Decks présents sur votre réseau local, réduisant ainsi votre trafic Internet lors du téléchargement ou de la mise à jour d’un jeu », explique la firme dans un fichier qui n’a encore rien d’officiel, du moins pour l’instant.

En clair, le partage local des fichiers de jeu irait bien dans les deux sens entre un PC et un Steam Deck, et il concernerait également les mises à jour pour éviter tout téléchargement intempestif ayant déjà eu lieu sur au moins un de vos appareils. Enfin, toujours d’après Pavel Djundik, Valve prévoirait d’offrir plusieurs réglages aux utilisateurs pour les laisser autoriser ce partage local à ses propres appareils seulement, ses amis ou tout utilisateur connecté au même réseau.

Il faudra attendre un peu plus avant d’avoir plus de détails sur cette fonctionnalité, mais elle semble en l’état être relativement aboutie. Dans ces conditions, il ne serait pas surprenant que Valve nous en dise plus prochainement… et cette fois par les canaux officiels.

