Les deux fonctionnalités qui rendront le Steam Deck incontournable en 2024

Pas de Steam Deck 2 à l'horizon proche, mais deux belles fonctionnalités qui pourraient améliorer encore plus la machine de Valve en termes de jeux compatibles et d'expérience utilisateur.

Le Steam Deck a démocratisé le concept de consoles portables hybrides depuis sa sortie en 2022. Si certains constructeurs proposaient déjà des machines de ce type auparavant, comme le chinois Ayaneo, la console de Valve a clairement ouvert la voie d’un nouveau marché pour des acteurs comme Asus ou Lenovo.

Si la concurrence propose désormais des machines bien plus puissantes (merci le Z1 Extreme d’AMD), le Steam Deck a pour lui une expérience utilisateur unique et parfaitement optimisée. Il ne faut pas attendre de Steam Deck 2 avant quelques années, mais la machine devrait apporter en 2024 deux fonctionnalités qui pourraient tout changer.

Encore plus de jeux compatibles avec ULWGL

La proposition de Valve est cependant assez unique en ça qu’elle arrive avec son propre système, SteamOS, basé sur le noyau Linux et la distribution Debian, exploitant pleinement la couche de compatibilité Proton développée en interne.

Un outil comme Proton-GE permet notamment de jouer à d’autres titres non supportés, mais aussi de proposer de nombreux correctifs de performances. Son auteur Thomas Crider (surnommé GloriousEggroll), à qui on doit aussi de Wine-GE, s’est lancé dans un projet d’envergure avec d’autres développeurs.

Unified Linux Wine Game Launcher proposera, comme son nom l’indique, un launcher universel pour tous les jeux hors de Steam. Il se base sur le travail de GloriousEggroll, Bottles, Litrus et Heroic, qui propose déjà de lancer des titres présents sur GOG ou l’Epic Games Store par exemple. Chacun des titres sera lancé avec ses propres paramètres et scripts de compatibilité pour vous permettre d’agrandir encore plus votre bibliothèque.

Il ne s’agit cependant que d’une preuve de concept pour ces avengers du Steam Deck, mais on espère que le projet se concrétisera d’ici à la fin de l’année.

Le dual boot avec Windows arrive cette année

Si vous voulez utiliser Windows et utiliser nativement les autres launchers disponibles sur le marché (Epic, GOG ou encore le PC Game Pass de Microsoft), il vous faudra malheureusement vous passer de SteamOS. La machine ne supporte pas nativement le Dual Boot entre les deux systèmes, une fonctionnalité encore possible pour les plus bidouilleurs (on vous redirige vers le subreddit r/WindowsOnDeck). Cela pourrait cependant changer cette année.

Lawrence Yang, actuellement UX designer pour le Steam, avait révélé au média IGN en octobre dernier que le dual boot avec Windows était désormais la priorité des équipes :

La prise en charge du double démarrage (et l’installation générale de SteamOS) est une priorité pour les personnes qui travaillent sur SteamOS. Il se trouve également que toutes ces personnes travaillant sur le système d’exploitation ont travaillé à la sortie de la Steam Deck OLED. Cela dit, nous prévoyons de faire des progrès significatifs sur ces mises à jour SteamOS au cours de l’année à venir.

Même si on regrette que Windows 11 ne soit pas (encore) tout à faire confortable sur console portable, une telle mise à jour pourrait permettre de lancer très facilement des jeux issus de plateformes concurrentes, tout comme les services de cloud gaming, sans avoir à bidouiller le système.



