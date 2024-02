Valve Prism : ce casque de réalité virtuelle restera virtuel

Sur le papier, le Valve Prism semble être un rêve devenu réalité. Une réalité vraiment virtuelle, car il ne sortira en fait jamais sur le marché. Il s'agit d'une blague.

Un site supposé officiel très alléchant et crédible autour d’un produit très attendu. C’est la recette parfaite pour tromper son monde et c’est ce que propose le site « Valve Prism ». Depuis son lancement en 2019, le casque de réalité virtuelle Valve Index est considéré comme l’un des meilleurs du marché. Après le succès du Steam Deck et les progrès de la VR chez Meta et Apple, nombreux sont les fans à attendre un successeur au casque de Valve. Après tout, c’est aussi une des spécialités des fans de Valve d’attendre des suites sans être jamais satisfait (l’auteur de cet article attend peut-être encore Half-Life 3, Left 4 Dead 3 et Team Fortress 3).

Un fake très alléchant

Alors que proposerait ce Valve Prism ? La fiche technique semble très alléchante. Normal, pour un produit qui n’existe pas du tout, comme nous le verrons plus bas. Cela aurait été un casque complètement autonome intégrant une puce AMD similaire à ce que propose le Steam Deck, avec 32 Go de RAM et un stockage NVMe. C’est déjà un premier indice : la réalité virtuelle est une technologie très gourmande quand il s’agit des jeux vidéo. Impossible de faire correctement tourner un jeu VR comme Half-Life Alyx sur du hardware de console portable.

D’autant plus que l’affichage du casque nous promettait des écrans Micro-OLED à 3840 x 3552 pixels par oeil, c’est à dire une technologie proche de l’Apple Vision Pro dont la qualité visuelle bluff tout le monde.

Ca ne s’arrête pas là, on parle aussi d’un casque qui aurait su faire du suivi des yeux, mais aussi du visage sur 50 points, et des mouvements du corps grâce à un ensemble de caméras et de capteurs. Le tout pour un prix défiant toute concurrence : 1299,00 dollars pour une version 512 Go.

Mais bien un fake

Valve a confirmé officiellement auprès de PCGamer qu’il s’agissait complètement d’un fake. En réalité, comme a réussi à l’identifier le média américain, il s’agirait d’une blague concoctée lors d’une convention. Plus précisément le Midwest Fur Fest qui réuni plusieurs milliers de personnes chaque année.

Un rêve trop beau pour être vrai.