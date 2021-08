Les blocs photo des Vivo X70 Pro et Pro+ prendraient leurs aises

Deux fuites coup sur coup, orchestrées par OnLeaks, permettent de poser les yeux sur des rendus 3D des Vivo X70 Pro et Vivo X70 Pro Plus. Voici ce qu'on peut en retenir.

La nouvelle génération de smartphones Vivo commence à poindre le bout de son nez. Deux fuites orchestrées par OnLeaks nous permettent d’entrevoir ce que pourraient embarquer les Vivo X70 Pro+ et Vivo X70 Pro.

Ce qu’on sait du X70 Pro Plus

Commençons par le X70 Pro+. À en croire les rendus 3D publiées sur le site PriceBaba, le X70 Pro+ devrait adopter un bloc photo vraiment très large, qui n’est pas sans rappeler celui du Mi 11 Ultra (même s’il n’y aurait a priori pas d’écran intégré).

Il embarquerait quatre objectifs, un logo Zeiss qui laisse entendre que la marque a travaillé dessus, un laser autofocus et un flash.

Pour le reste, on aperçoit un écran incurvé aux bordures forcément ultrafines, percé au milieu d’une caméra avant. Notons que la diagonale annoncée par OnLeaks serait de 6,7 pouces, soit légèrement plus grande que les 6,56 pouces du X60 Pro Plus.

Côté dimension, il s’agirait d’un smartphone de 164,8 x 75,5 x 9 mm, qui atteindrait une épaisseur de 11,3 mm au niveau du bloc photo.

Et le Vivo X70 Pro ?

Quelques jours plus tôt, Onleaks avait aussi révélé des détails concernant le X70 Pro, ainsi qu’une série de rendus 3D que voici.

Rendu 3D du Vivo X70 Pro // Source : OnLeaks Rendu 3D du Vivo X70 Pro // Source : OnLeaks Rendu 3D du Vivo X70 Pro // Source : OnLeaks Rendu 3D du Vivo X70 Pro // Source : OnLeaks

Ce qu’on peut en retenir, c’est que le X70 Pro conserverait son écran incurvé AMOLED 120 Hz doté d’une diagonale de 6,5 pouces, comme le X60 Pro. Son module photo aurait tendance à s’agrandir, puisqu’il passerait de trois à quatre capteurs, arrangés dans un long rectangle qui s’étendrait davantage vers le bas du téléphone. Les capteurs afficheraient 48, 13, 8 et 2 mégapixels, tandis que la caméra avant, située dans un poinçon central, afficherait 32 mégapixels. Notons aussi la présence d’un triple flash LED à l’arrière.

La taille générale de l’appareil augmente aussi quelque peu, passant de 158,6 x 73,2 x 7,6 mm à 160,4 x 75,5 x 7,7 mm. La bosse créée par le module photo devrait amener le téléphone à une épaisseur de 10 mm.

À l’intérieur, on serait susceptible de trouver un SoC MediaTek Dimensity 1200 (ce qui trancherait avec le Snapdragon 870 du X60 Pro). Il serait couplé à 8 ou 12 Go de RAM. La batterie quant à elle afficherait 4500 mAh.