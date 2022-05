Comment Volkswagen veut faciliter vos trajets européens en voiture électrique

Volkswagen annonce la mise en place d'un partenariat avec BP, afin de créer un nouveau réseau de bornes de recharge rapides dans toute l'Europe d'ici à 2024.

Il est loin le temps où trouver une borne de recharge rapide était une mission très difficile, alors qu’elles étaient peu nombreuses sur les routes et aux abords des voies rapides. Mais alors que la voiture électrique ne cesse de se démocratiser au fil des années et que les technologies évoluent sans cesse, leur usage au quotidien est devenu de plus en plus simple.

Outre le fait que les batteries offrent désormais des autonomies en nette hausse en comparaison avec ce qui se faisant cinq ou dix ans en arrière sur les Nissan Leaf et Renault Zoé, l’offre de bornes s’est également étoffée. De nouveaux acteurs ont en effet fait leur apparition, tandis que les technologies permettent désormais d’offrir aux usagers des recharges nettement plus rapides, grâce à des puissances en hausse.

Un nouveau partenariat avec Volkswagen

Désormais, il est bien plus facile de trouver un endroit pour recharger son véhicule, alors que les constructeurs investissent massivement dans le développement du réseau de bornes. C’est notamment le cas de Volkswagen, l’une des marques à l’origine de Ionity, spécialisé dans la charge rapide sur autoroutes. Mais la firme de Wolfsburg ne souhaite pas se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Et pour cause, elle vient tout juste d’annoncer via un communiqué la mise en place d’un nouveau partenariat.

Signé avec le groupe pétrolier BP, celui-ci aura pour but de créer un vaste réseau de bornes de recharge rapide dans toute l’Europe, d’ici à 2024. Pas moins de 4 000 points de recharge seront d’abord installés en Allemagne et en Grande-Bretagne, avant d’atteindre un total de 8 000 sur l’ensemble du Vieux Continent. Ceux-ci seront alors installés dans des stations offrant plusieurs services, tels que des toilettes ou encore de la restauration.

Des bornes pour tous

Le communiqué mentionne le matériel déployé pour l’occasion : les bornes Flexpole, qui possèdent deux points de charge et une capacité de charge de 150 kW, et dont l’implantation a déjà débuté dans une station située à Düsseldorf. On sait néanmoins que si celles-ci seront installées par la firme allemande, tous les usagers de voitures électriques pourront s’y brancher, quelle que soit la marque de leur véhicule, comme c’est déjà le cas sur le réseau Ionity.

Le constructeur de Wolfsburg souligne que l’intégralité de ces points de recharge seront intégrés aux itinéraires des systèmes de navigation des modèles Volkswagen, Skoda, Seat ainsi que Cupra dans les prochains mois. Le prix de la charge n’a pas encore été communiqué.

