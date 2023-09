Volkswagen dévoile un aperçu de la future ID.2 GTI : électrique, compacte et performante

Volkswagen refait le coup de la Golf GTI : une petite sportive abordable, amusante et diaboliquement tentante, désormais en 100 % électrique. Une des stars du salon IAA de Munich, voici la Volkswgen ID. GTI Concept qui préfigure la future ID.2 GTI.

En 1976, Volkswagen marque un grand coup. L’héritière de la Coccinelle, voiture populaire par excellence, est la Golf, dessinée par le fameux designer italien Giorgietto Giugiaro. La marque de Wolfsburg lui offre une version sportive frappée des trois lettres magiques GTI. Voici une voiture performante, amusante à conduire et abordable, facilement reconnaissable à quelques gimmicks imaginés pour la distinguer du reste de la gamme.

Liseré rouge, spoiler et extensions d’ailes en plastique noir brut, logos, jantes spécifiques et à l’intérieur, un revêtement de sièges écossais et une balle de golf en guise de pommeau de levier de vitesses. Sous le capot, un 4 cylindres 1.6 de 110 ch, de quoi offrir de belles prestations à cette auto de… 800 kilos. Et lui offrir un incroyable succès.

Voici la première GTI électrique

En 2023 : Volkswagen reprend le badge mythique GTI pour la première fois sur sa gamme 100 % électrique ID. C’est la petite ID. 2all prévue à moins de 25 000 euros qui fournit la base idéale pour cette sportive compacte des temps modernes. Rappelons que cette petite berline de 4,10 m présentée en début d’année a été pensée pour débuter sous les 25 000 euros et devenir ainsi la première vraie voiture populaire (littéralement “Volkswagen” en allemand) électrique de la marque.

Son dessin, sous l’influence du nouveau patron du design, Andreas Mindt, est loin des dernières réalisations de VW. Plus mignon, musculeux, avec une forte identité, il constitue une base idéale pour une version vitaminée. C’est cette ID. GTI Concept qui est une des stars du salon de l’auto et des mobilités de Munich.

La panoplie indispensable

La recette reprend les ingrédients de la GTI originelle. Ainsi les designers ont-ils ajouté ici aux panneaux de carrosserie repris à l’ID. 2all des boucliers à l’avant et à l’arrière franchement plus sportifs, appliqué des élargisseurs d’ailes toujours en plastique brut et conçu un massif spoiler de toit. Attirante, bien posée, et avec une sauce spéciale qui lui donne toute sa saveur, tel est le brief posé par A. Mindt. Les designers se sont amusés à distribuer quelques Easter eggs, comme l’inscription “Shut trunk before flight” (fermez le coffre avant de décoller) caché sous l’aileron arrière.

Un habitacle multi-ambiances

Dans le cockpit, naturellement, les designers se sont lâchés aussi. Ils nous ont détaillé au moyen de sketches et animations le travail effectué. D’abord, l’accès à bord se fait au moyen d’un petit boîtier physique qui vient se loger dans le volant et s’anime visuellement. La partie haute du volant est translucide, tandis que deux écrans affichent différents univers graphiques selon la volonté du conducteur.

On peut passer du mode Silver Drive au départ au Red Turbo Mode, voire GTI Turbo pour une ambiance racing. Il comprend un affichage de l’auto en 3D selon les G d’accélération latérale et le dessin du circuit sur lequel on roule. Il est prévu de pouvoir gagner des médailles, façon jeu vidéo. Dans un autre style, on peut aussi rentrer complètement en mode rétro, avec des compteurs à aiguille, un affichage LCD noir et blanc et, dans l’écran central, un… lecteur de cassettes.

Les sièges ont un capteur cardiaque qui permet de percevoir les émotions ressenties au volant, matérialisées par un cœur lumineux. Chic. Un feedback physique est donné par des vibrations dans les sièges pour souligner les aspects dynamiques de l’auto, toujours dans un esprit très jeux vidéos. En tout, deux écrans et un affichage tête haute se répartissent les informations de conduite et de divertissement (mais n’est-ce pas la même chose dans une telle auto ?).

250 ch pour jouer ?

Si la fiche technique finale n’est pas délivrée à ce jour, on peut tabler sur une puissance nettement supérieure à celle de l’ID. 2all (226 ch), toujours sur la même plate-forme MEB Entry en traction.

Imaginons environ 250 ch avec un moteur avant et une traction aidée par l’intervention d’un différentiel électro-mécanique et une suspension active DCC. Voilà de quoi donner de belles performances à cette bombinette, qui aura face à elle la future Alpine A290 sur base de Renault 5 électrique. La bande-son sera naturellement travaillée pour aller avec l’ADN GTI, un peu à l’image de l’Abarth 500e.

Autonomie et recharge

Côté batterie, le constructeur n’est pas plus prolixe, mais rappelons ici les données concernant l’ID. 2all. Elle est prévue pour une autonomie WLTP théorique maximale de 450 kilomètres, sa batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 20 minutes en DC avec une puissance de charge allant jusqu’à 125 kW grâce à une courbe de recharge maîtrisée.

Appelée ID.2 GTI, cette auto qu’il nous tarde de conduire est prévue seulement pour une présentation fin 2025, avec une commercialisation probablement pour 2026, voire 2027. Le temps va sembler long !

