Volkswagen qui devient Voltwagen, c’était finalement une mauvaise blague de poisson d’avril

C'était une rumeur qui sentait une blague du 1er avril un peu en avance. Finalement, c'est vraiment le cas. Volkswagen ne deviendra pas Voltwagen. Volkswagen reste Volkswagen.

Aux USA, la marque Volkswagen reste Volkswagen

Dans la matinée, le quotidien US Today, la chaîne d’information CNBC et l’agence de presse américaine Associated Press ont publié accidentellement un communiqué de presse daté du 29 avril, qui aurait été brièvement disponible sur le site Internet de Volkswagen USA. C’est en tout cas l’information que l’on a partagée plus tôt dans la journée.

On vient d’apprendre que cette annonce n’était qu’une blague de poisson d’avril, comme l’explique le Wall Street Journal. Le problème pour VW est que tout le monde les a pris au sérieux, créant une confusion et mettant l’équipe de communication de VW sur la défensive.