Wiko View 4 et View Lite officialisés : notre prise en main… sans empreintes digitales

Introduction

Wiko a dévoilé ce jeudi ses deux nouveaux smartphones à moins de 200 euros, les Wiko View 4 ey View 4 Lite. Pour ce prix, les deux modèles proposent une configuration photo solide, mais aux prix de quelques sacrifices comme la prise USB-C ou le lecteur d'empreintes digitales.

Ce jeudi, Wiko a dévoilé en France ses deux nouveaux smartphones de sa gamme View, les modèles de la marque lancés entre 100 et 200 euros. Logiquement, ce sont ainsi le Wiko View 4 et le Wiko View 4 Lite qui ont été présentés officiellement. Si l’on aurait pu attendre un Wiko View 4 Pro, tant le Wiko View 3 Pro était une réussite, ce n’est pas le cas. Du moins pour l’instant. Wiko nous a en effet annoncé qu’une version « Plus » ou « Pro » de son View 4 sera lancée en juin ou en juillet prochain.

Nous avons eu l’occasion de découvrir ce mardi les deux nouveaux appareils de Wiko, aussi bien le Wiko View 4 que le Wiko View 4 Lite.

De nombreux points communs sur l’écran, la photo ou les performances

Il faut dire que les deux smartphones partagent nombre de caractéristiques. C’est le cas par exemple au niveau de l’écran, puisque les Wiko View 4 et View 4 Lite embarquent tous les deux une dalle LCD de 6,52 pouces avec une définition HD+. Il en va de même pour le processeur, les deux modèles embarquant le SoC Helio A25 de MediaTek, une puce 8 cœurs d’entrée de gamme, cadencée à 1,8 GHz. Enfin, même le module photo arrière est identique sur les deux smartphones, puisqu’on va retrouver sur chacun un triple appareil photo :

Appareil principal de 13 mégapixels

Appareil pour le mode portrait de 2 mégapixels

Appareil ultra grand-angle de 5 mégapixels

Enfin, on notera que sur ses deux smartphones, Wiko a intégré une prise casque et une prise micro-USB. Malheureusement, ce n’est toujours pas pour maintenant que la marque française adoptera l’USB-C. Plus embêtant encore, alors que la précédente génération profitait bien de lecteurs d’empreintes digitales, Wiko a décidé de le supprimer aussi bien sur le Wiko View 4 Lite que sur le Wiko View 4. Officiellement, la marque nous a indiqué qu’elle avait constaté que « de moins en moins de personnes utilisent le lecteur d’empreintes » et a donc préféré, à l’instar d’Apple ou de Google, passer à la reconnaissance faciale. Sauf que contrairement aux Pixel ou aux iPhone, la reconnaissance faciale est ici gérée uniquement par une caméra selfie et n’est donc pas aussi sécurisée que ce qu’on peut retrouver sur des modèles hauts de gamme ou… sur un lecteur d’empreintes digitales.

En parlant de Google, signalons également que les deux smartphones intègrent, en plus des touches de volume et de mise sous tension, un bouton sur la tranche gauche permettant d’activer Google Assistant. Interrogé pour savoir si celui-ci pouvait être programmé pour d’autres usages, Wiko nous a cependant indiqué que ce n’était pas possible. Dommage.

Des différences liées à la batterie ou à la mémoire

Reste que malgré tous ces points communs, il persiste bien quelques différences entre le Wiko View 4 et le Wiko View 4 Pro. La première d’en elle est au niveau de la batterie. Le Wiko View 4 embarque en effet un accumulateur de 5000 mAh censé lui permettre de tenir pendant trois jours, tandis que sa déclinaison Lite ne profite que d’une batterie de 4000 mAh pour deux jours d’autonomie.

Photos du Wiko View 4 :

Autre différence au niveau de la mémoire, puisque le Wiko View 4 se dote de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que le Wiko View 4 Lite profite de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Les deux modèles peuvent cependant profiter d’un stockage étendu à l’aide d’une carte microSD. Sur les finitions également, les deux smartphones diffèrent, avec un cadre en métal autour du View 4 et un effet plastique qui fait particulièrement bon marché sur le modèle Lite. C’est tout simple, on a l’impression d’avoir un simple un modèle factice — un mockup — en main tellement l’appareil est léger. Enfin, la dernière différence entre les deux appareils réside dans leur appareil photo frontal. On retrouve en effet un capteur de 5 mégapixels du côté de la version Lite, mais de 8 mégapixels sur le View 4 classique.

Photos du Wiko View 4 Lite :

Prix et disponibilité

Bien évidemment, ces quelques différences se traduisent également sur le plan tarifaire. Le Wiko View 4 sera ainsi lancé en mars au prix de 169 euros, tandis que le Wiko View 4 Lite sera proposé un mois plus tard, en avril, à 129 euros.