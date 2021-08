Le Xiaomi Mix 4 amputé d’une fonctionnalité qui n’a pas passé les régulations

Lors de l'annonce du Mi Mix 4, Xiaomi annonçait un système antivol permettant de retrouver son téléphone quoi qu'il arrive. Cette fonction ne verra cependant pas le jour.

Le 10 août, Xiaomi dévoilait son nouveau fleuron en Chine : le Mix 4. Outre sa fiche technique digne de meilleurs smartphones haut de gamme, ce nouveau représentant de la gamme Mi Mix apporte une nouveauté encore très rarement vue jusque là : une caméra frontale sous l’écran.

Malheureusement, l’une des fonctionnalités mises en avant par la marque lors de cette conférence ne verra pas le jour, pour cause de non-conformité.

Annulation du mode anti-perte

Au cours de l’évènement, Xiaomi a présenté un mode permettant de retrouver son Mix 4 quoiqu’il arrive. Grâce à une eSIM intégrée au téléphone, celui-ci peut communiquer sa position à tout moment, même si la carte SIM liée à un réseau mobile est retirée.

Malheureusement, dans une note publiée sur Weibo, Xiaomi annonce que ce service en ligne est finalement annulé et ne sera pas implémenté sur le Mix 4. Et pour cause ! Selon le message du constructeur chinois, cette technologie « n’est pas conforme aux réglementations nationales en vigueur ». Il faudra donc se contenter des services habituels, avec les limitations qu’ils présentent.

Pour rappel, le Xiaomi Mix 4 est lancé à 4999 yuans en Chine (soit l’équivalent de 660 euros hors taxes). Pour le moment, aucun lancement en France n’est prévu. Cette technologie n’aura donc pas à se confronter aux autorités de régulation européennes.