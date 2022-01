Xiaomi Redmi Note 11S : vers un lancement imminent en Inde ?

Par le biais d'un tweet, Xiaomi confirme son intention de lancer un modèle supplémentaire dans la gamme des Redmi Note 11. Le Redmi Note 11S se placerait en milieu de gamme et serait sans doute déployé en Inde dans un premier temps.

Si le Redmi Note 11S a peu fait parler de lui, contrairement au Redmi Note 11 Pro, il se dévoile maintenant un peu plus via un visuel publié par Redmi India sur Twitter. Xiaomi a ainsi confirmé son intention de lancer le Redmi Note 11S, une déclinaison plus abordable dans la gamme très attendue des Redmi Note 11. La sortie des nouveaux Redmi Note du fabricant chinois est prévue dans les prochains mois.

De nouveaux indices sur le Redmi Note 11S

Sur l’image partagée par Redmi India, on peut apercevoir quatre objectifs photo. Selon les rumeurs, l’appareil principal pourra compter sur un capteur de 108 mégapixels, comme le modèle Note 11 Pro. L’appareil arbore visiblement des bords plats, comme toute la gamme des Note 11. Côté coloris, Xiaomi semble tabler sur un bleu lavande mat.

ια 1s com1ng. Are you 𝑿c𝐈ted for a 𝑵𝒐𝒕𝒆-able step up? pic.twitter.com/fB2KRH70h8 — Redmi India – ια 1s com1ng! (@RedmiIndia) January 13, 2022

D’autres rumeurs suggèrent un chipset MediaTek à la barre. La FCC (Commission fédérale des communications américaine), qui a dévoilé les certifications du futur smartphone, a révélé que trois configurations avaient été fournies par Xiaomi. Le téléphone serait donc proposé en versions 6 Go de RAM / 64 Go de stockage, 6 Go de RAM / 128 Go de stockage et 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. La FCC indique aussi que le smartphone a été testé avec l’interface MIUI 13.



Enfin, il se chuchote que le futur téléphone milieu de gamme sera dévoilé en février.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.