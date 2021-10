Redmi Note 11 Pro : il va prendre le meilleur du Xiaomi 11T Pro

Xiaomi commence à distiller quelques informations sur sa gamme Redmi Note 11. On apprend que le Redmi Note 11 Pro pourra profiter d'une charge rapide de 120 W.

C’est cette semaine que Xiaomi présentera officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Alors que le constructeur avait déjà livré quelques caractéristiques du smartphone lors de précédents teasers, il en a dévoilé davantage à son sujet ce lundi.

Dans une publication sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi a en effet indiqué que le Redmi Note 11 Pro sera compatible avec une puissance de charge de 120 W, ce qui devrait en faire l’un des smartphones avec la charge la plus rapide du marché. Pour l’heure, rares sont les smartphones à proposer une charge supérieure à 100 W. On peut notamment citer le Vivo Iqoo 8, le Xiaomi Mi 10 Ultra ou le Xiaomi 11T Pro. Néanmoins, Xiaomi réservait pour l’heure cette technologie de charge rapide à ses seuls smartphones haut de gamme.

Pour rappel, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a été lancé en mars dernier et était alors proposé au prix de 299,99 euros en France. On peut donc s’attendre à un tarif similaire pour le Redmi Note 11 Pro dont l’annonce en Chine est prévue pour ce jeudi.

Outre cette puissance de charge de 120 W, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro proposera également d’autres caractéristiques généralement réservées aux smartphones haut de gamme. C’est le cas de l’écran Amoled, déjà confirmé par Xiaomi, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3. Des visuels du smartphone permettent également de découvrir la présence d’un module photo avec quatre appareils à l’arrière en plus de l’appareil selfie, logé dans une encoche en haut de l’écran. On peut également y voir une prise casque sur la tranche supérieure ainsi que des grilles de haut-parleur au même emplacement, suggérant la présence de haut-parleurs stéréo. Enfin, du côté du SoC, on peut s’attendre à la présence d’une puce MediaTek Dimensity 920.

Deux smartphones seront cependant présentés le 28 octobre prochain par Xiaomi pour sa gamme Redmi Note 11. Certaines rumeurs évoquaient déjà la présence d’une charge de 120 W uniquement pour la version Redmi Note 11 Pro. Le Redmi Note 11 classique pourrait quant à lui être proposé uniquement avec une charge rapide de 33 W.