La gamme Xiaomi Redmi Note 11 est encore très ambitieuse cette année avec de l’AMOLED 120 Hz

La gamme Redmi Note 11 arrive. Cette gamme est généralement très intéressante pour son rapport caractéristiques-prix. Cette année, on aura droit à de l'AMOLED à 120 Hz.

Xiaomi continue, à un rythme effréné, de dévoiler de nouveaux smartphones. La gamme Xiaomi Redmi Note 11 est attendue pour le 28 octobre et serait composée de trois modèles : les Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+. En attendant l’événement, la marque chinoise a confirmé certaines des caractéristiques techniques à travers plusieurs teasings publiés sur les réseaux sociaux chinois.

La fiche technique est encore ambitieuse cette année

Jusqu’à présent, nous connaissions la date d’annonce du Xiaomi Redmi Note 11 lors d’une conférence en Chine. Nous savons désormais que trois appareils composeront la gamme et seront commercialisés avec 128 Go et 256 Go de stockage interne, ainsi que de 6 à 8 Go de mémoire vive. Enfin, ils seront également relativement fins (8,34 mm d’épaisseur). Xiaomi aurait aussi décidé d’y ajouter un port casque ainsi que des haut-parleurs conçus en partenariat avec JBL. Enfin, cette gamme fera ses débuts en quatre couleurs (violet, noir, vert et rouge).

Enfin, certainement l’information la plus intéressante, cette nouvelle gamme sera équipée d’un écran AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, un taux de réponse tactile de 360 ​​Hz et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Du côté des performances, le Redmi Note 11 devrait arriver avec le MediaTek Dimensity 810, le Redmi Note 11 Pro serait quant à lui équipé du Dimensity 920. Enfin, le Redmi Note 11 Pro+ serait lancé avec le Dimensity 1200. Ces informations n’ont pas encore été confirmées.

On a hâte de voir les prix affichés sur le marché européen, la gamme Redmi Note est la gamme la plus populaire de Xiaomi. Ces smartphones affichent généralement un excellent rapport caractéristiques-prix.