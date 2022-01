Xiaomi Redmi Note 11S : c’est la fuite juste avant la présentation

À quelques heures de la conférence Xiaomi, Evan Blass nous montre le design du Xiaomi Redmi Note 11S.

Xiaomi prépare pour ce mercredi 26 janvier 2022 une grande conférence dont on connait déjà le sujet : la gamme Xiaomi Redmi Note 11. L’événement sera à suivre en ligne, et sur Frandroid évidemment, à partir de 13 heures, mais en attendant, c’est le leaker Evan Blass qui régale. Habitué des fuites de dernière minute, il a publié sur son compte Twitter les rendus définitifs du Xiaomi Redmi Note 11S que l’on suppose être le nom européen de la gamme Redmi Note 11.

Ceci est un Redmi Note 11, ou presque

Si on plisse les yeux et que l’on regarde les détails, on peut se rendre compte que Xiaomi a fait légèrement évoluer le design de son smartphone en passant du Redmi Note 11 au Redmi Note 11S.

La différence se voit au niveau du module photo où l’objectif principal est désormais centré plutôt que placé sur la gauche. Cela ne fait pas une grande différence, mais peut-être que c’est le signe de retouches plus conséquentes de la marque à l’intérieur du produit.

Evan Blass ne donne pas de détails supplémentaires sur le smartphone. Il faudra donc attendre encore quelques heures pour en découvrir les caractéristiques et surtout le prix. En 2021, Xiaomi avait fait très fort avec la gamme Redmi Note 10, restée pendant longtemps une référence du rapport qualité/prix. Espérons que la marque pourra une nouvelle fois proposer une équation intéressante pour le consommateur.

