Xiaomi 12, 12 Pro et 12X : une fuite dévoile les prix et coloris en Europe

La gamme Xiaomi 12 se fait encore attendre en Europe. Une source dévoile les prix en euros avant l'éventuel lancement de mars.

La gamme Xiaomi 12 a fait beaucoup parler d’elle à la fin de l’année 2021 lors de sa présentation en Chine. C’était en effet l’une des premières fois qu’un fabricant officialisait ses fleurons avec des puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Plusieurs semaines plus tard, la gamme n’a malheureusement pas encore trouvé le chemin de l’Europe. Il faudra visiblement attendre le mois de mars pour le découvrir en version internationale.

Le site MySmartPrice annonce avoir pu découvrir les prix en euros de la gamme, grâce à des sources de l’industrie. Cela signifie que les sources ne viennent apriori pas de Xiaomi, mais plutôt des autres acteurs de la chaîne comme les distributeurs.

Prix, stockage et coloris

D’après le site, le Xiaomi 12 sera commercialisé entre 800 et 900 euros selon les configurations proposées : 128/8 Go et 256/8 Go respectivement.

Si on monte en gamme, le Xiaomi 12 Pro devrait être proposé à 1000 et 1200 euros, pour du 256/8 Go et du 256/12 Go. La différence de prix entre les deux configurations semble particulièrement importante pour seulement 4 Go de RAM. On imagine que la configuration à 1200 euros pourrait avoir le droit à du stockage supplémentaire. À ce tarif, Xiaomi va tout de même se confronter au Galaxy S22 Ultra de Samsung.

Le Xiaomi 12X fait figure de smartphone abordable dans la gamme avec un prix indiqué à 600 et 700 euros pour 128/8 Go et 256/8 Go. Rappelons que ce modèle devrait intégrer un Snapdragon 870 et un module photo revu à la baisse pour accompagner ce prix plus doux.

Tous les modèles seraient offerts en trois coloris : bleu, gris et violet.

