Xiaomi 12 en France : il va peut-être falloir se montrer plus patient que prévu

Selon le leaker Mukul Sharma, les Xiaomi 12 pourraient accuser un léger retard par rapport au calendrier 2021 du Xiaomi Mi 11, avec un lancement à l’international en mars et non au début du mois de février.

Officiellement introduits le 28 décembre 2021 en Chine, les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X nous ont mis l’eau à la bouche de par leur format plus compact et leurs futures performances de haute volée. Pourtant, il va falloir prendre son mal en patience avant de pouvoir les manipuler en Europe et en France.

En effet, Xiaomi a l’habitude de différer sa conférence chinoise et internationale d’un peu plus d’un mois en moyenne. Par exemple, l’an passé, le Xiaomi Mi 11 a été révélé un 28 décembre 2020 en Empire du Milieu, suivi d’un autre événement réservé au reste du monde le 8 février 2021.

Début mars ?

On pouvait donc logiquement s’attendre à ce que le Xiaomi 12 copie ce même schéma commercial. Sauf que le leaker Mukul Sharma (via MySmartPrice) avance le contraire, et opte pour un calendrier légèrement retardé. Selon lui, ce trio de smartphones débarquera légèrement plus tard : fin février, voire début mars.

Ce petit décalage observé d’une année à une autre est difficile à expliquer, bien que la pénurie de composants pourrait jouer un petit rôle ici. Dans ce contexte si particulier, Xiaomi a peut-être besoin de quelques semaines supplémentaires pour assurer ses stocks et répondre à la future demande mondiale.

Une stratégie ajustée

Xiaomi a en tout cas rectifié sa stratégie relative à ses smartphones haut de gamme, puisque cette fournée 2022 proposera des téléphones plus compacts qui devraient à la fois mieux convenir aux petites menottes et apporter une meilleure prise en main. Ce sera notamment le cas des Xiaomi 12 et Xiaomi 12X avec leur écran de 6,28 pouces.

L’arrivée d’un téléobjectif x2 sur la version Pro marque également un petit tournant. Pour profiter d’un grossissement optique, il fallait à l’époque se tourner vers le Mi 11 Ultra et ses 1199,90 euros. Alors que la Xiaomi 12 Pro, lui, devrait rester sous la barre symbolique des 1000 euros si l’on se base sur les tarifs chinois déjà communiqués.

