MIUI 13 : téléchargez dès à présent ses 43 fonds d’écran

Xiaomi a égayé notre fin d’année 2021 avec une flopée d’annonces et de nouveautés présentées dans le cadre d’une grande conférence, en Chine, le mardi 28 décembre. Il a notamment été question des Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X, mais aussi d’une montre connectée (Watch S1) et d’écouteurs abordables (Buds 3).

Surtout, le constructeur chinois s’est longtemps attardé sur sa toute nouvelle interface logicielle qui équipera les Xiaomi 12 et Xiaomi Mi 11 (sauf le Lite) : il s’agit bien évidemment de MIUI 13, qui fera la part belle aux widgets tout en rondeur, à un Centre de contrôles repensé et à un meilleur contrôle de ses données personnelles.

Cinq catégories de fonds d’écran

Durant son assemblée, Xiaomi a évoqué une série de nouveaux fonds d’écran propres à MIUI 13. Et bonne nouvelle, XDA Developers a pu mettre la main dessus pour nous donner un avant-goût de la future interface. Il y en a 43 au total, organisés dans cinq catégories : Molten Glass, Crystallization, Concerto, Natural Texture et Black Gobi.

Dans l’idée, les fonds d’écran MIUI 13 restent dans le même état d’esprit que ceux de MIUI 12.5, avec de nombreux paysages de désert, montagne et de mer. Les véritables nouveautés concernent en fait la catégorie Crystallization, représentée par des sortes de cristaux observés au microscope.

Quid des Supers Fonds d’Écran

Les fichiers mis à la disposition par XDA Developers excluent par ailleurs les Supers Fonds d’Écran, qui s’animent en plusieurs temps lorsque l’on change d’interface pour par exemple accéder à des applications rangées sur une autre fenêtre. C’était une réussite sur MIUI 12.5 : on a hâte d’en découvrir de nouveaux sur MIUI 13.

Pour rappel, il n’est pas ici question de tester en avance à MIUI 13 : cela concerne uniquement les fonds d’écran. Mais pour les fans de Xiaomi et MIUI, ces éléments constituent un petit cadeau de Noël après l’heure et un petit préambule fort sympathique avant un déploiement majeur.

