Xiaomi planche sur un design de smartphone pliable à clapet

La société Xiaomi a déposé un brevet en Chine sur un design de smartphone pliable à clapet. Les images dévoilées permettent de se faire une première idée du projet.

Xiaomi a déposé un nouveau design de smartphone sur l’Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle, c’est-à-dire l’office des brevets chinois. S’il s’agit pour le moment uniquement de quelques images, ces dessins montrant un design de smartphone à clapet permettent de se faire une idée de la piste hypothétique suivie par Xiaomi pour son prochain appareil pliable.

Un design classique de smartphone pliable à clapet

Xiaomi a déjà un smartphone pliable dans son catalogue, le Mi Mix Fold, qui s’ouvre au format livre. Ce dernier n’est pas disponible en France, mais uniquement en Chine.

Si l’on en croit les designs découverts sur l’administration chinoise de la propriété intellectuelle, Xiaomi plancherait donc sur un autre format de smartphone pliable, cette fois à clapet. En observant les images du brevet, on trouvera une ressemblance frappante avec un certain Samsung Galaxy Z Flip 3…

Sur la face extérieure, on retrouve notamment un double objectif d’appareil photo accompagné d’un flash, ainsi qu’un petit écran rectangulaire, utile notamment pour afficher l’heure ainsi qu’un retour pour les selfies.

En observant l’intérieur du smartphone, on peut distinguer une encoche en haut à gauche de l’écran, correspondant à l’appareil photo frontal. Sur la tranche droite se trouveraient les boutons de volume et de verrouillage, tandis que le bas du téléphone accueillerait un port USB-C au centre, une grille de haut-parleur et l’emplacement recevant la carte SIM. La tranche gauche est dépourvue de tout bouton.

Il est difficile de déduire plus de caractéristiques de ces simples dessins qui dépeignent un design somme toute plutôt classique. Si Xiaomi se lance dans la course des smartphones pliables à clapet, la société chinoise viendrait concurrencer d’autres appareils déjà sur le marché ou à peine présentés, tels que les Samsung Galaxy Z Flip, le Motorola Razr, ou encore le Huawei P50 Pocket qui vient tout juste d’être dévoilé. Rappelons néanmoins que les brevets ne signifient pas nécessairement que le constructeur souhaite se lancer dans la commercialisation d’un produit. Il peut s’agir avant tout de la volonté de protéger une idée.

En attendant cet hypothétique smartphone à clapet, Xiaomi présente en cette fin d’année 2021 deux nouveaux smartphones bien réels, les Xiaomi 12 et 12 Pro.

