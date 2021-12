Xiaomi 12 : comment suivre la présentation des nouveaux smartphones en direct et en chinois

Xiaomi va présenter, ce mardi, ses nouveaux smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro, mais aussi MIUI 13, une nouvelle montre connectée et de nouveaux écouteurs sans fil.

Comme prévu, c’est ce mardi 28 décembre, à partir de 12h30, que Xiaomi présentera pour la toute première fois sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Le constructeur organise pour cela une conférence à Pékin afin de dévoiler ses nouveaux produits.

Fidèle à ses habitudes, la firme devrait présenter d’abord ses nouveaux produits à son marché local, la Chine, et tiendra donc la conférence en chinois. Le lancement mondial devrait quant à lui intervenir dans les semaines suivantes. C’est d’ailleurs potentiellement lors de ce lancement mondial que Xiaomi dévoilera une nouvelle déclinaison de son Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Ultra.

Au moins cinq annonces attendues

Pour le moment, seuls deux smartphones sont attendus ce mardi pour la conférence chinoise : les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Cela ne signifie pas pour autant que les deux appareils seront les seuls à être dévoilés. On s’attend ainsi à ce que Xiaomi dévoile au moins une nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S1, mais également une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3. Une nouvelle version de la tablette Xiaomi Pad 5 Pro est également dans les tuyaux comme l’a dévoilé le constructeur sur le réseau social Weibo. Celle-ci devrait profiter d’un stockage étendu et d’un nouveau clavier.

Surtout, l’événement devrait être l’occasion, comme à chaque fin d’année, de découvrir la prochaine mise à jour majeure de l’interface MIUI équipant les smartphones et tablettes de la marque. Il devrait s’agir de MIUI 13, basé sur Android 12 et que l’on retrouvera non seulement sur les Xiaomi 12 et 12 Pro, mais également, grâce à une mise à jour, sur certains précédents appareils du constructeur.

Une conférence à suivre en chinois sur Bilibili

Pour suivre la conférence de lancement de Xiaomi 12 et 12 Pro, il suffit de se rendre sur la page Xiaomi du site de streaming chinois Bilibili. La conférence commercera ce mardi à 12h30. Attention néanmoins, elle sera présentée intégralement en chinois mandarin, sans doublage ni sous-titre français ou anglais. Cela devrait néanmoins suffire aux plus acharnés pour découvrir les tableaux de caractéristiques des différents appareils une fois présentés ainsi que le design des produits.

