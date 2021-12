Motorola prépare un nouveau Razr pliant plus puissant avec une interface logicielle revue et corrigée

Le responsable de la branche grand public de Lenovo a confirmé travailler sur une nouvelle génération de smartphone pliant dans sa gamme Motorola Razr en livrant quelques pistes d'amélioration.

Alors que Huawei a dévoilé cette semaine son Huawei P50 Pocket et qu’Oppo a annoncé son Find N, il semble qu’on assiste à une troisième vague de smartphones pliants en cette fin d’année 2021. Lenovo ne veut pas être laissé de côté et le constructeur chinois a d’ores et déjà annoncé travailler sur un nouveau smartphone Motorola Razr pliant.

C’est au travers d’une publication sur le réseau social chinois Weibo (via Phone Arena) que Chen Jin, responsable du segment grand public de Lenovo — maison-mère de Motorola — a commencé à teaser l’existence d’un Motorola Razr 3. La publication commence comme un rappel du temps qui passe avec la sortie du Motorola Razr il y a deux ans. Il faut dire que Motorola était alors l’un des premiers constructeurs à se lancer sur ce marché, qui plus est avec un smartphone pliant à clapet — à la manière de ce qu’on connaît désormais avec le Galaxy Z Flip 3.

Une troisième génération de smartphone Razr à écran pliant

Chen Jin indique ainsi que, désormais, Motorola travaille sur « la troisième génération de smartphone à écran pliant Razr ». Il donne également quelques pistes qui devraient être embarquées dans ce nouveau modèle avec un processeur plus puissant, une meilleure interface logicielle et un design plus « atmosphérique ».

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises de ce Motorola Razr 3, mais on peut sans risque tabler sur une puce plus puissante que celle du Motorola Razr 5G, équipé alors d’une puce Snapdragon 765G. On peut même imaginer qu’il optera pour une puce haut de gamme comme un Snapdragon 888, voire même le tout dernier Snapdragon 8 Gen 1.

Par ailleurs, Chen Jin profite de ce teasing pour annoncer que le Motorola Razr 3 sera également proposé en Chine. Il faut dire que, jusque là, Lenovo a toujours opéré une distinction claire entre ses deux marques avec des smartphones Motorola commercialisés en occident et des smartphones Lenovo vendus en Asie.

On devrait en savoir plus sur le Motorola Razr 3 lors de son annonce officielle, très certainement dans le courant des prochains mois.

