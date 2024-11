Motorola a un autre smartphone pliant en stock

La collection des smartphones pliables n’est pas terminée chez Motorola. Une nouvelle occurrence vient d’apparaître.

Motorola Razr 50s Ultra

C’est 91mobiles.com qui dévoile l’information. Au sein d’organismes de certification (Wireless Power Consortium et SGS Fimko), ils ont déniché des informations au sujet d’un Razr 50s Ultra, un modèle pliant à clapet.

Pour rappel, le Razr 50 Ultra est l’actuel haut de gamme pliant de Motorola. Au format Flip, il boxe dans la même cour que le Samsung Galaxy Z Flip 6 ou le plus récent Xiaomi Mix Flip.

Un pliable de milieu de gamme

Repéré une première fois dans Geekbench en septembre, le Razr 50s en serait donc une variante. Problème, de toutes les informations données aujourd’hui par 91mobiles.com, aucune ne permet de déterminer quelles différences il entretiendrait avec le Razr 50 Ultra d’origine.

Seul GeekBench met en avant un SoC différent. Le Dimensity 7300 de MediaTek battrait en son sein, accompagné de 8 Go de RAM. C’est la même puce que le Razr 50, l’entrée de gamme pliant de Motorola.

Aussi, peut-on penser que le Razr 50s Ultra viendrait se placer en « milieu de gamme », aux alentours des 1000 euros.

Un nom de code (XT2451-6) et une image accompagnent le discours de 91mobiles.com. Celle-ci donne à voir l’appareil sous toutes ses coutures et il y semble parfaitement identique à un Razr 50 Ultra. On attend d’autres fuites ou une officialisation pour en savoir plus.