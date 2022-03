Watch S1 Active : Xiaomi s’apprêterait à lancer une montre connectée pour baroudeurs

Xiaomi s'apprêterait à lancer une nouvelle montre connectée. Cette Xiaomi Watch S1 Active reprendrait les fonctions de la Watch S1, mais avec un design plus baroudeur.

En décembre dernier, à l’occasion du lancement en Chine des nouveaux Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, le constructeur chinois a également dévoilé une flopée d’appareils connectés. C’était le cas d’une nouvelle smartwatch au design pour le moins élégant, la Xiaomi Watch S1.

Alors que la montre n’a pas encore été lancée officiellement sur le marché français, il semblerait que le constructeur cherche d’ores et déjà à la décliner dans une nouvelle version. Le site 91mobiles a en effet obtenu des rendus marketing d’une nouvelle version de la Xiaomi Watch S1 fournis par le leaker Ishan Agarwal.

D’après les informations du leaker indien, cette nouvelle montre connectée serait baptisée Xiaomi Watch S1 Active. Il s’agirait, comme son nom l’indique, d’une montre connectée destinée avant tout à être plus durable, plus autonome, et plus adaptée pour le trek ou la randonnée. La montre proposerait ainsi un design un peu plus agressive que la déclinaison classique, avec une lunette graduée en métal autour de l’écran et un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive que le bracelet en cuir de la Xiaomi Watch S1. Sur la tranche de la montre, Xiaomi semble avoir positionné deux boutons permettant de naviguer dans son interface ou de déclencher, à la volée, le suivi de l’entraînement. Sur les rendus, on peut également découvrir les mentions « Home » (accueil), « Sport », « Outdoor » (extérieur) et « Active » (entraînement).

Des caractéristiques proches de la Xiaomi Watch S1

La Xiaomi Watch S1 Active devrait être proposée en trois coloris à sa sortie : blanc, bleu ou noir. On en ignore encore les caractéristiques techniques en dehors de son écran rond. Elle devrait néanmoins s’appuyer sur les caractéristiques de la Xiaomi Watch S1 originelle. Celle-ci embarquait un écran Amoled de 1,43 pouces de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels et une batterie de 470 mAh.

Selon les informations de 91mobiles, cette nouvelle Xiaomi Watch S1 Active devrait être lancée dans le commerce à l’occasion du lancement mondial de la gamme Xiaomi 12. D’après les informations du site PriceBaba, ce lancement serait prévu dans un peu plus d’une semaine, le 15 mars. Le site indien a également dévoilé les prix attendus en euros des Xiaomi 12 et 12 Pro qui devraient être supérieurs à ceux des Samsung Galaxy S22.

