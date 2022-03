Les Xiaomi 12 et 12 Pro pourraient être lancés plus chers que les Galaxy S22 en France

Le site PriceBaba aurait mis la main sur les prix des Xiaomi 12 et 12 Pro en Europe. Leurs tarifs seraient plus élevés que ceux des derniers modèles haut de gamme de Samsung.

Fin décembre, Xiaomi présentait en Chine ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12 et 12 Pro. Plus de deux mois plus tard, les deux appareils se font encore attendre en Europe et, si l’on connaît désormais leurs caractéristiques, on ignore à quel tarif ils seront commercialisés en France.

Le site indien PriceBaba affirme néanmoins avoir obtenu les tarifs européens des deux smartphones grâce à l’une de ses sources. Dans un article pis en ligne ce jeudi, le site indique que les deux téléphones seront lancés le mardi 15 mars, soit dans une semaine et demie.

Selon la source de PriceBaba, le Xiaomi 12 devrait être lancé en Europe en deux versions avec 8/128 Go ou 8/256 Go. De son côté, le Xiaomi 12 Pro devrait être lancé en Europe avec les déclinaisons 8/256 et 12/256 Go. Surtout, le site indien aurait réussi à mettre la main sur les tarifs de lancement en euros pour les deux smartphones. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xiaomi vise le haut de gamme.

Ainsi, d’après PriceBaba, le Xiaomi 12 devrait être disponible en Europe à partir de 899 euros pour la version 8/128 Go. Le modèle Xiaomi 12 Pro serait quant à lui disponible à 1099 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Des prix plus élevés que ceux des Galaxy S22

Ces prix sont particulièrement élevés pour des smartphones Xiaomi. L’an dernier, le Xiaomi Mi 11 avait ainsi été lancé en Europe à partir de 749 euros, tandis que le Mi 11 Pro était proposé à 899 euros. Il faut dire que, l’an dernier, Xiaomi avait également lancé une déclinaison premium, le Xiaomi Mi 11 Ultra. Pour l’heure, on ignore encore si ce sera également le cas pour la gamme Xiaomi 12.

À titre de comparaison, les nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro devraient entrer en concurrence directe avec les derniers smartphones de Samsung. Pour rappel, le Samsung Galaxy S22 est ainsi commercialisé en France à 859 euros — 40 euros de moins que le prix attendu du Xiaomi 12 — tandis que le Samsung Galaxy S22 Plus est proposé à 1059 euros — là aussi, à 40 euros de moins que le prix attendu du Xiaomi 12 Pro.

On devrait en savoir plus sur la disponibilité et le prix en France des deux smartphones dans les prochaines semaines, lors du lancement attendu des deux appareils en Europe.

