Le smartphone gaming Black Shark 5 montre les crocs en France

Assez confidentielle, la division Black Shark de Xiaomi a lancé à l'international sa nouvelle fournée de smartphones gaming : les Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro, déjà disponibles en Chine depuis quelques mois.

Certains choisissent leur smartphone au look. D’autres, clairement pas. Les futurs clients du Black Shark 5 Pro, par exemple, ne s’embarrassent pas de ce genre de futilités. Ils ou elles recherchent avant tout la puissance brute. Autant dire que ces personnes ne seront pas déçues.

Écran OLED 6,67″ Full HD+, 10-bit, HDR10+ et — surtout — rafraîchi à 144 Hz et échantilloné à 720 Hz : le Black Shark 5 Pro donne le ton. Une petite découpe circulaire loge un capteur photo de 16 mégapixels, mais rien d’autre ne saurait gêner l’œil de l’utilisateur ou l’utilisatrice pendant une partie. Contrairement à d’autres, le déverrouillage s’effectue d’ailleurs grâce à un capteur d’empreintes monté sur le bouton d’allumage.

Ce beau bébé de 220 grammes et presque 10 mm d’épaisseur embarque bien entendu une puce Snapdragon 8 Gen 1. Le smartphone peut être configuré avec 8, 12 ou 16 Go de RAM, et entre 128 et 256 Go de ROM en UFS 3.1.

On l’écrivait plus haut : le Black Shark 5 Pro dispose de quatre gâchettes physiques disposées sur la tranche droite de l’appareil. Elles sont rétractables, et peuvent être configurées comme raccourcis pour une grande variété d’interactions. Elles offrent en outre une expérience de jeu bien plus confortable qu’en utilisant l’écran tactile, et évitent les joueurs de devoir se promener avec une manette dans leur besace. Dommage pour la Razer Kishi V2.

Pour l’autonomie, le Black Shark 5 Pro compte sur un accumulateur de 4650 mAh, rechargeable à 120 W — comme le Xiaomi 12 Pro. Le communiqué de presse affirme qu’on peut atteindre les 100 % d’autonomie en 15 minutes.

La filiale de Xiaomi est par ailleurs confiante sur la dissipation thermique, assurée par une chambre à vapeur de 5320 mm2.

Enfin, en photo, le smartphone propose une configuration à trois capteurs : un grand-angle 108 mégapixels (1/1.52″ ; ouverture à ƒ/1.8), un ultra grand-angle 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels.

Black Shark 5 : le gaming abordable

Le petit frère du requin alpha se présente sous une forme très semblable. On conserve l’écran AMOLED de 6,67″ cadencé à 144 Hz, les 10 mm d’épaisseur, les gâchettes rétractables sur la tranche droite et la batterie de 4650 mAh rechargeable à 120 W.

Non, ce qui change, c’est bien entendu le SoC. Cette fois, on rétrograde sur un Snapdragon 870 5G bien moins véloce que le 8 Gen 1. La puce reste toutefois volontaire (on parle d’environ 700 000 points sur AnTuTu), et suffisante pour profiter de n’importe quel jeu en qualité moyenne/élevée à 60 images par seconde.

Ce second modèle troque également son capteur photo principal pour un appareil photo 64 mégapixels de moins bonne facture (1/1.97″ ; ouverture à ƒ/1.8).

Black Shark 5, Black Shark 5 Pro : prix et disponibilité

Les Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro sont d’ores et déjà en vente sur le site officiel du constructeur. Ils se déclinent dans les coloris Explorer Grey et Mirror Black pour le premier, et Nebula White ou Stellar Black pour le second.

Black Shark 5 : 549 € (8+128 Go) ; 649 € (12+256 Go)

Black Shark 5 Pro : 799 € (8+128 Go) ; 899 € (12+256 Go) ; 999 € (16+256 Go)

