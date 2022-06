Le Xiaomi 12 Ultra fuite : il ne ferait (vraiment) pas de folie sur la photo

Yogesh Brar croit connaître la fiche technique du Xiaomi 12 Ultra, que l’on attend dans le courant du mois de juin en Chine. Selon lui, aucun capteur de 200 mégapixels ne serait pas de la partie. La charge sans fil ferait aussi un petit bond en arrière.

Le Xiaomi 12 Ultra fait partie des gros flagships attendus durant la période estivale. Le constructeur chinois devrait l’introduire dans son pays natal dans le courant du mois de juin, suivi quelques semaines plus tard d’une présentation pour l’Europe. D’ici là, les fuites et autres bruits de couloirs continuent de faire leur apparition sur la Toile.

La dernière en date est à mettre au crédit du leaker Yogesh Brar, qui ne manque pas d’ajouter la notation « selon les rumeurs » au début de son message Twitter. Il convient donc d’accueillir les éléments suivants avec quelques pincettes et ne pas se précipiter quant à la fiche technique définitive du téléphone.

Pas de capteur de 200 mégapixels

Débutons par les informations qui interpellent le plus : le nombre de mégapixels de la caméra arrière principale, qui se limiterait à 50 Mpx. Nous sommes ici loin du fameux capteur de 200 mégapixels dont on a pu entendre parler. Le bloc photo serait complété par un ultra grand-angle et un x5 optique de 48 mégapixels.

Dans l’idée, et comme le suggérait déjà Digital Chat Station en mai 2022, ce Xiaomi 12 Ultra reprendrait la même configuration photo que son prédécesseur. L’objectif de 20 mégapixels placé à l’avant serait aussi de la partie.

Yogesh Brar mise également sur des petits changements au niveau de l’écran : terminée l’immense dalle de 6,81 pouces, place à un écran légèrement plus contenu de 6,7 pouces. Le tout avec une définition QHD+, de l’AMOLED et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Qui dit nouveau cru dit forcément nouvelle génération de processeur : quoi de mieux dans ce cas-là que de faire appel au Snapdragon 8+ Gen 1. On espère cependant qu’il ne tombera pas dans les mêmes travers inhérents au Xiaomi 12 et Snapdragon 8 Gen 1, dont les problèmes de chauffe ont posé de véritables problèmes dans notre test.

Une charge sans fil moins puissante ?

Ce SoC serait accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et d’une quantité de stockage interne oscillant entre 256 et 512 Go (UFS 3.1). Autre petit changement : la puissance de la recharge sans fil, qui ferait ici un petit bond en arrière si Yogesh Brar voit juste : 50 W, contre 67 sur le Mi 11 Ultra.

De leur côté, la batterie de 4 800 mAh et la charge filaire de 67 W n’évolueraient pas.

