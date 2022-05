Sur la photo, le Xiaomi 12 Ultra serait très proche du Mi 11 Ultra

De nouvelles rumeurs font surface concernant le Xiaomi 12 Ultra, et nous permettent d'en apprendre plus sur ce que sera l'offre photo du prochain smartphone premium de Xiaomi.

Une nouvelle rumeur fait surface concernant le Xiaomi 12 Ultra, attendu vers mai-juin. Il s’agit d’un cliché d’une future coque du téléphone sur laquelle on distingue ses possibles caractéristiques photo.

Une offre photo similaire à celle du Mi 11 Ultra

Le cliché provient du compte Weibo Digital Chat Station. Sur celui-ci, on peut apercevoir la fameuse coque qui nous montre un module photo qui serait non plus rectangulaire comme l’an dernier, mais arrondi cette fois-ci. Cela confirmerait donc ce changement de design du bloc photo.

La coque comporte également des inscriptions au niveau du bloc photo où l’on peut y lire la mention « 120x, 12-120 mm, f/1,95-4,1 ». Le « 12-120 mm » fait ici référence à la distance focale que couvrirait ce smartphone entre un ultra grand-angle 12 mm et un téléobjectif 48 Mpx 120 mm. Quant à la mention « f/1,95-4,1 », celle-ci désignerait les ouvertures des objectifs de l’appareil qui iraient de l’ouverture f/1,95 du capteur principal jusqu’à l’ouverture f/4,1 du téléobjectif.

Tout cela coïncide avec les rumeurs selon lesquelles le Xiaomi 12 Ultra reprendrait à son compte la totalité des capteurs présents sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, bien que l’on aurait pu s’attendre à voir arriver quelques nouveautés pour venir renforcer le matériel photo.

Les mêmes capteurs, mais couplés à un meilleur ISP

Les rumeurs voudraient également que le smartphone arrive équipé d’un nouveau SoC de Qualcomm, probablement le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, mais si le premier 8 Gen 1 est toujours sur la table. Pour rappel, cette puce lui ferait bénéficier de performances plus élevées, mais également d’améliorations notables sur la partie du traitement des images avec un nouvel ISP (Image Signal Processor) qui lui permettrait de générer de meilleurs clichés tout en conservant les mêmes capteurs photo que l’an dernier. Un partenariat avec la marque Leica pourrait également être à l’ordre du jour sur la partie photo.

Le Xiaomi 12 Ultra devrait d’abord être lancé en Chine avant d’être officialisé chez nous. Il est probable qu’il se passe quelques semaines entre les deux lancements. Le téléphone serait disponible en trois versions différentes : une en céramique, une en verre et une avec du cuir végan au dos. Niveau prix, aucune rumeur n’a pour l’heure filtré sur ce sujet. Pour rappel, le Xiaomi 11 Ultra se négociait à 1200 euros à sa sortie.

