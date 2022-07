Xiaomi Book Pro 16 et 14 pouces officialisés : deux beaux écrans Oled dont un en 4K

Xiaomi continue de faire du Xiaomi, à savoir proposer des produits suréquipés à un prix compétitif. Si leur PC ont encore du mal à arriver jusqu'à chez nous, le géant chinois prépare en tout état de cause ses gammes, et ça risque de faire mal.

Après le marché du smartphone, où Xiaomi a présenté ses nouveaux Xiaomi 12S Ultra, 12S et 12S Pro, voici le tour du marché des PC d’être un peu bousculé par l’appétit du groupe chinois. Rappelons que le géant a lancé son premier PC sous ARM sur le marché français très récemment. C’est maintenant deux nouveaux PC portables haut de gamme que vient d’annoncer la firme, tous deux équipés d’une dalle Oled. On ignore pour l’heure s’ils seront disponibles un jour sur le marché français, voire en Europe.

Le premier PC qui nous intéresse s’appelle le Xiaomi Book Pro 16, pour 16 pouces. Il s’agit tout de même d’une dalle 4K, ce qui reste relativement rare dans le domaine du laptop en 2022, qui plus est en Oled. On nous promet une excellente fidélité des couleurs en plus de la compatibilité Dolby Vision. Il s’agit en outre d’un écran tactile.

Ajoutons que Xiaomi a expliqué avoir fusionné ses services écran dédiés aux smartphones et au PC pour une meilleure synergie. L’idée étant de proposer un affichage unifié. On peut ajouter que des fonctionnalités de partage de fichiers entre smartphones et PC Xiaomi sont de la partie.

Corps en aluminium et Intel Core 12e génération

Le Xiaomi Book Pro 16 se veut un PC haut de gamme. Il intègre donc un corps en aluminium suivant le même procédé CNC que sur les MacBook Pro. Le PC mesure 14,9 mm de hauteur, ce qui est plutôt fin et promet une prise en main agréable. Pour terminer sur le design, mentionnons la présence d’un retour haptique sur le trackpad, ce qui n’était pas le cas sur les modèles précédents.

Évidemment, la comparaison avec la marque à la pomme se jouera aussi sur la puissance de la bête. Ici, vous aurez le droit à la 12e génération d’Intel Core, avec un i5-1240P ou un Intel Core i7-1260P, couplé pour ce deuxième d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050.

Quelle que soit la configuration, Xiaomi promet 12 heures d’autonomie pour une batterie de 70 Wh de capacité, chargée en 100 W. Toutes les configurations intègrent 16 Go de RAM LPDDR et 512 Go de stockage en SSD PCie 4.0.

Comptez 6499 yuans pour la version i5-1240P (soit 929 euros) et 8499 yuans pour celle avec le i7-1260P et une RTX 2050 (soit 1215 euros). Ajoutons que les prix français ont tendance à être plus élevés.

Xiaomi Book Pro 14

Le Xiaomi Book Pro 14 reprend dans les grandes lignes les bases posées par le modèle 16 pouces, mais en proposant ce coup-ci une dalle 14 pouces, toujours Oled, mais dotée d’une définition moindre de 2,8K.

Le rafraîchissement est fixé à 90 Hz, avec une couverture du spectre colorimétrique DCI-P3 de 100 % selon Xiaomi, ainsi qu’une luminosité maximale de 600 cd/m². Comptez 10 heures d’utilisation en continu avec la batterie de 56 Wh, pour une charge 100W.

Le Xiaomi Book Pro 14 coûte 5899 yuans avec un i5-1240P, 6499 yuans si on y ajoute une GeForce MX550 et 7999 yuans pour un i7-1260P couplé à une carte RTX 2050. Cela représenterait, après une conversion simple, 843, 929 et 1143 euros.

